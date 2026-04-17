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Expomóvil 2026: este es el carro más barato que podrá encontrar

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Por Redacción EF

Hasta el próximo 26 de abril, el Centro de Eventos Pedregal se transforma en el epicentro de los sueños —y los presupuestos— de miles de costarricenses. La Expomóvil 2026, organizada por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), ha abierto sus puertas planteando una interrogante fundamental para quien busca renovar su transporte: ¿cuánto es lo mínimo que se necesita hoy para salir de una agencia con un vehículo cero kilómetros?








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Expomóvil 2026
Redacción EF

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