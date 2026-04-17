Expomóvil 2026: este es el carro más barato que podrá encontrar

Hasta el próximo 26 de abril, el Centro de Eventos Pedregal se transforma en el epicentro de los sueños —y los presupuestos— de miles de costarricenses. La Expomóvil 2026, organizada por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), ha abierto sus puertas planteando una interrogante fundamental para quien busca renovar su transporte: ¿cuánto es lo mínimo que se necesita hoy para salir de una agencia con un vehículo cero kilómetros?

En un mercado que presume de una diversidad sin precedentes, con 79 marcas y unos 350 modelos distintos en exhibición, la brecha de precios es tan amplia como las necesidades de los asistentes. El evento no es solo una vitrina de lujo; es una radiografía del consumo actual donde conviven desde propuestas de movilidad urbana esencial hasta colosos tecnológicos que superan los seis dígitos.

El protagonista del ahorro: $13.990

Si su objetivo es maximizar la inversión y busca el precio más bajo de la Expomóvil 2026, el nombre a buscar es el Suzuki Alto K10.

Aunque lo comercia una marca japonesa, su producción está a cargo de la filial india Maruti Suzuki, por lo que es fabricado principalmente en dicho país.

El Suzuki Alto K10 tiene un precio de poco menos de $14.000. (Suzuki /Cortesía)

Con un precio de $13.990, este hatchback compacto se mantiene como la solución urbana por excelencia. Sus características están diseñadas para la eficiencia en la ciudad:

Motor: 1.000 cc con 66 caballos de fuerza.

1.000 cc con 66 caballos de fuerza. Transmisión: Manual.

Manual. Combustible: Gasolina.

Gasolina. Capacidad: 5 pasajeros con un maletero de 214 litros.

5 pasajeros con un maletero de 214 litros. Colores: Disponible en una gama que va desde el blanco y plata hasta el rojo y azul metálico.

Financiamiento y logística: lo que debe saber

La feria no se limita a la exhibición de metal y motores. Para quienes encuentran el modelo ideal, la oferta financiera está presente con el patrocinio oficial de Davivienda, junto a entidades como el Banco Nacional, BCR, Banco Popular, BAC y DAVIbank, además de las financieras propias de cada agencia.

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Si planea visitar Pedregal para comparar este u otros modelos, tome en cuenta los siguientes detalles:

Horarios: Lunes a sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. Domingos hasta las 7:00 p.m.

Lunes a sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. Domingos hasta las 7:00 p.m. Costo de entrada: ¢3.500 (menores de 12 años y adultos mayores entran gratis).

¢3.500 (menores de 12 años y adultos mayores entran gratis). Parqueo: ¢4.000.

La Expomóvil 2026 deja claro que, aunque el lujo sea el que robe las miradas, la batalla por el segmento de entrada sigue siendo la más relevante para el dinamismo del parque automotor nacional.