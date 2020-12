Sobre esto, José Luis Campos, director de la práctica de Derecho Laboral Corporativo de la firma Batalla, advirtió que si un patrono logró recuperar al menos en forma parcial sus ingresos y la afectación se mantiene pero no llega a los porcentajes de ley, es casi seguro que el Ministerio no autorizará la prórroga, por lo que no es recomendable plantear la gestión.