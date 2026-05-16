EY: Capital y tecnología ya no bastan; estos son los recursos que definirán la competencia a 2026

La ventaja estratégica ya no reside únicamente en la acumulación de capital o infraestructura física. Según el más reciente análisis de la firma EY, titulado “Nuevas fronteras: Los recursos del mañana”, la competitividad empresarial está siendo redefinida por la convergencia de cuatro fuerzas primarias: tecnología, demografía, sostenibilidad y geopolítica.

Esta investigación, que forma parte de la serie Megatendencias 2026, advierte que las organizaciones deben expandir su concepto de “recursos” para adaptarse a un entorno de transformaciones profundas y simultáneas.

Los cuatro ejes del éxito futuro

Rodolfo Fuentes, socio de Technology Consulting de EY, señala que los habilitadores del desempeño organizacional están evolucionando hacia ámbitos más complejos que los insumos tradicionales. El análisis destaca cuatro pilares críticos:

Talento aumentado: El talento ya no se ve de forma aislada, sino como un portafolio que combina habilidades humanas con capacidades tecnológicas. La productividad dependerá de la capacidad de integrar personas y máquinas bajo modelos de aprendizaje continuo.

El talento ya no se ve de forma aislada, sino como un portafolio que combina habilidades humanas con capacidades tecnológicas. La productividad dependerá de la capacidad de integrar personas y máquinas bajo modelos de aprendizaje continuo. Migración como infraestructura: EY propone un cambio de paradigma: ver la migración como un componente estructural de la economía que requiere planificación coordinada entre gobiernos y empresas, dada su influencia directa en la configuración de los mercados laborales.

EY propone un cambio de paradigma: ver la migración como un componente estructural de la economía que requiere planificación coordinada entre gobiernos y empresas, dada su influencia directa en la configuración de los mercados laborales. La confianza como activo: En ecosistemas digitales complejos, la confianza deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un activo estratégico que debe ser gestionado, fortalecido y escalado.

En ecosistemas digitales complejos, la confianza deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un activo estratégico que debe ser gestionado, fortalecido y escalado. Nuevas fronteras geográficas: La competencia por recursos se está trasladando a espacios emergentes como la órbita terrestre, el Ártico y las profundidades marinas, donde convergen factores económicos y tecnológicos.

El estudio “Megatendencias 2026” identifica que la integración humano-máquina, la gestión de la migración y la confianza escalable serán los nuevos pilares de la estrategia empresarial. (Shutterstock/Shutterstock)

Metodología y visión estratégica

El estudio es el resultado de un proceso de consulta que integró a futuristas, ejecutivos, emprendedores y analistas profesionales, combinando investigación cualitativa y cuantitativa.

Para los líderes empresariales y tomadores de decisión en la región, este marco de análisis busca servir como una brújula para navegar las disrupciones macroeconómicas que redefinirán los modelos de negocio en los próximos años.

EY define las megatendencias como transformaciones estructurales que emergen cuando interactúan dos o más fuerzas primarias, alterando las dinámicas competitivas de industrias enteras.