Negocios

EY: Capital y tecnología ya no bastan; estos son los recursos que definirán la competencia a 2026

El estudio “Megatendencias 2026” identifica que la integración humano-máquina, la gestión de la migración y la confianza escalable serán los nuevos pilares de la estrategia empresarial.

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Por Redacción EF

La ventaja estratégica ya no reside únicamente en la acumulación de capital o infraestructura física. Según el más reciente análisis de la firma EY, titulado “Nuevas fronteras: Los recursos del mañana”, la competitividad empresarial está siendo redefinida por la convergencia de cuatro fuerzas primarias: tecnología, demografía, sostenibilidad y geopolítica.








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Redacción EF

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