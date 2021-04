-Rechace llamadas de empresas a las que usted nunca ha aplicado. En este momento todos los puestos tienen decenas de aplicaciones, es innecesario para las empresas recurrir a personas que no han mostrado interés en sus ofertas de empleo.

-Cuando reciba una llamada, si es de teléfono fijo verifique que sea un número registrado a nombre de la empresa. Para teléfonos móviles, verifique si está asociado a una cuenta corporativa, en aplicaciones como WhatsApp.

-Procure que el reclutador se identifique, le indique su posición y le explique el proceso de reclutamiento en general.

-Verifique si la empresa que está reclutando tiene una página web o un número de teléfono, y consulte directamente si están contratando la posición para la cual se está postulando.

-Desconfíe de personas que se comunican desde cuentas de Gmail, Yahoo o similares, o de las personas que no están en capacidad de dar un teléfono fijo donde usted pueda contrastar la información.

-Las entrevistas usualmente suceden en el lugar de trabajo. Verifique que la dirección de su cita sea compatible con la información de la empresa, o caso contrario, que la entrevista se hará en un lugar público. Evite lugares cerrados o donde no parezca que esté establecida una empresa. Si la entrevista es virtual, verifique la identidad de la persona y confirme si efectivamente labora en la empresa mencionada.

-Descarte hacer pagos por entrevistas, trámites o por la posibilidad de obtener empleo. Esto no es una práctica normal del mercado.