Famoso mercado gastronómico cierra sus puertas en Montes de Oca; vea la razón

Aparte de funcionar como destinos de esparcimiento, puntos de reunión para disfrutar eventos deportivos o sociales y centros de degustación culinaria, los mercados gastronómicos sirven como plataformas esenciales para el emprendimiento. No obstante, un establecimiento de este tipo cesó sus puertas de forma definitiva durante el pasado fin de semana.

Se trata de La Gata Gastropark, un espacio ubicado 200 metros al oeste del Outlet Mall en San Pedro que albergaba restaurantes como Royal Wings, Bendita Pasta, Santa Burger, entre otros. En este tipo de establecimientos es común encontrar opciones de “street food”.

El mercado gastronómico, abierto en 2019, comunicó en sus redes sociales la decisión de cerrar operaciones. “Después de un largo proceso de conversación y de evaluar la situación internamente entre el equipo administrativo, La Gata ha tomado la difícil decisión de cerrar sus puertas de forma permanente este 31 de mayo. Nos duele profundamente este escenario, pero en este momento es la mejor decisión para el establecimiento”, señaló la empresa en un comunicado.

También los administradores de La Gata agradecieron a sus clientes, restaurantes y visitantes en general por la confianza de los últimos años. EF contactó a la empresa para obtener más detalles sobre el cierre, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

El cierre de La Gata se suma al de la Cartonera (noviembre de 2024), ubicado en Lindora, como los más recientes de este sector. En el caso de la Cartonera, el cierre fue abrupto y tomó por sorpresa a clientes e inquilinos con el aviso de desalojo.

Las hamburgesas son un platillo clásico de los mercados gastronómicos. (La Gata Gastronómica/Instagram)

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