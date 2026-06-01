Negocios

Famoso mercado gastronómico cierra sus puertas en Montes de Oca; vea la razón

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Por Brandon Flores

Aparte de funcionar como destinos de esparcimiento, puntos de reunión para disfrutar eventos deportivos o sociales y centros de degustación culinaria, los mercados gastronómicos sirven como plataformas esenciales para el emprendimiento. No obstante, un establecimiento de este tipo cesó sus puertas de forma definitiva durante el pasado fin de semana.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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