Fifco abrirá un nuevo local de República Casa Cervecera y explora la construcción de un tercer hotel en Reserva Conchal. Esto es lo que se sabe

‘EF’ conversó con Fabián Hernández, gerente de la división de Hospitalidad de la Cervecería, para repasar la actualidad de esta unidad del negocio.

Por Brandon Flores

La división de hospitalidad de Florida Ice and Farm (Fifco) está compuesta por cuatro unidades de negocio: los hoteles Westin y W –ambos operados por la cadena Marriott International–, el segmento de real estate, así como el campo de Golf y Club de Playa. Estos tres grupos están ubicados en Reserva Conchal, una zona paradisíaca de más de 900 hectáreas de extensión.








