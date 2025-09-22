Negocios

Fifco acuerda vender la mayoría de sus marcas a empresa extranjera. Estos son los detalles

La transacción incluye la operación de bebidas y alimentos en Costa Rica y en otros países

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Un nuevo negocio millonario entre una empresa costarricense y una extranjera se dio a conocer este 22 de setiembre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
FIFCOVenta de activos en Costa Rica
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.