Fifco acuerda vender la mayoría de sus marcas a empresa extranjera. Estos son los detalles

Un nuevo negocio millonario entre una empresa costarricense y una extranjera se dio a conocer este 22 de setiembre.

Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco) anunció hoy el acuerdo para vender la mayoría de sus marcas a la firma Heineken, por un monto cercano a los $3.250 millones.

La transacción incluye la operación de bebidas y alimentos en Costa Rica y Guatemala, la operación de bebidas en México y participaciones en negocios cerveceros en Nicaragua y Panamá. El movimiento abarca la categoría de bebidas como cervezas, gaseosas, refrescos, bebidas energéticas, alimentos y venta al detalle —incluyendo la franquicia de panaderías Musmanni y la cadena de conveniencia MUSI— y sus operaciones generales, que se extienden a El Salvador, Guatemala y Honduras.

Además, el 75% de participación en Nicaraguan Brewing Holding (NBH) S.A. que posee una participación del 49,85% en Inversiones Cerveceras Centroamericanas S.A. (INCECA), el accionista controlador de Compañía Cervecera Nicaragua S.A. (CCN), la principal empresa de bebidas de Nicaragua. También una participación del 25% en Cervecería Panamá S.A., la empresa operativa de Heineken en Panamá y la participación del 100% en Fifco México S.A., el negocio de bebidas listas para tomar de Fifco en México.

La compañía indicó por medio de un hecho relevante que la Junta Directiva aprobó por unanimidad, la venta a Heineken International B.V. de la totalidad de la participación accionaria que mantiene FIFCO, directa o indirectamente de las subsidiarias y asociadas:

HA&COM Bebidas del Mundo S.A.

Comapán S.A.

Cervecería Costa Rica, S.A.

Industrias Alimenticias Kern´s Sociedad de Responsabilidad Limitada

Industrias Alimenticias Kern´s y Compañía, S.C.A.

Industrias Alimenticias Kern´s El Salvador, S.A. de C.V.

Florida Bebidas y Alimentos Honduras, S.A.

Florida Food & Beverages Corporation

CCR American Holdings, Inc.

CCR American Breweries, Inc.

North American Breweries Holdings, LLC

North American Breweries, Inc.

Independent Brewers United Inc.

Labatt USA Operating Co LLC

High Falls Operating Co LLC

República Cervecera, S.A. (subsidiaria de Florida Inmobiliaria, S.A.)

FIFCO México S.A. de C.V. (subsidiaria de Florida Capitales, S.A.)

Venta de la participación que tiene London Overseas Inc. (subsidiaria de Florida

Capitales, S.A.) en Cervecería Panamá, S.A. y en Nicaraguan Brewing Holding,

(NBH) S.A. , con la correspondiente participación en las siguientes subsidiarias directa e indirecta:

Inversiones Cerveceras Centroamericanas S.A. (INCECA) y sus subsidiarias.

Compañía Cervecera Nicaragua S.A. (CCN)

Por otro lado, la empresa dio a conocer que evalúa alternativas estratégicas para el negocio de Estados Unidos.