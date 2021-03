En el 2019 se debió registrar un deterioro del valor contable de los activos intangibles en Estados Unidos, no representó una salida de efectivo, sino que al hacer la revisión de los modelos de compra, las ventas de 2019 no reflejaban el valor que se había proyectado. Eso causó el deterioro en el valor de los activos en libros, y que en 2020 no existió.