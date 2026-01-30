Fifco concreta su venta a Heineken

Este 30 de enero de 2026, la empresa costarricense Fifco cerró oficialmente la venta de su división de bebidas y alimentos a la multinacional Heineken. El negocio, que se venía negociando desde finales del año pasado, se pactó por un monto de $3.250 millones e incluye marcas icónicas como la cerveza Imperial, Pilsen o Tropical.

“Esta decisión reafirma nuestro compromiso de generar valor para nuestros accionistas y fortalecer la proyección de Costa Rica y la región. Deseamos el mayor éxito en esta nueva etapa, convencidos de que traerá oportunidades para el talento local y desarrollo económico”, señaló Wilhelm Steinvorth, presidente de la Junta Directiva de Fifco.

La operación recibió el visto bueno de las autoridades de competencia de Costa Rica y Nicaragua, cumpliendo así con todos los requisitos legales. Con este cierre, Heineken asume el control de una operación de gran alcance regional. Específicamente, el negocio tiene injerencia en los siguientes países:

Costa Rica y Guatemala: Heineken toma el control total de las operaciones de producción y venta de bebidas y alimentos.

México: La multinacional adquiere la operación completa de bebidas que Fifco manejaba en ese mercado.

Nicaragua y Panamá: Se transfieren las participaciones y acciones que Fifco poseía en los negocios cerveceros de ambas naciones.

Para asegurar que todo siga funcionando igual, se anunció que Rolando Carvajal, quien era el director general de Fifco, continuará liderando la nueva operación ahora bajo el mando directo de Heineken. Esto busca garantizar que no haya interrupciones en el servicio a los comercios ni en la producción de los productos que los consumidores compran a diario.

El futuro de la compañía

Aunque vendió su parte más conocida, Fifco no desaparece. La compañía seguirá operando en la Bolsa Nacional de Valores y se enfocará en sus otros negocios que no fueron parte de la venta: la división de hospitalidad y bienes raíces (donde manejan hoteles y proyectos inmobiliarios de lujo) y su participación en la fabricación de vidrio a través de la empresa Comegua.

En resumen, los puntos clave del acuerdo son: el traspaso de todas las marcas de cerveza, refrescos y alimentos en Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá por un pago de $3.250 millones a favor de Fifco. Mientras las bebidas pasan a manos de la gigante holandesa para darles una proyección global, Fifco mantiene sus inversiones en turismo y empaques de vidrio, asegurando que el cambio sea ordenado tanto para los trabajadores como para sus accionistas.

El negocio entre ambas compañías se había anunciado el pasado 22 de septiembre y según Carvajal, “luego de maś de 23 años de una relación de socios estratégicos entre Fifco y Heineken, alcanzan un momento donde el retorno es positivo para los accionistas de Fifco y a su vez Heineken ve la posibilidad de materializar un movimiento estratégico en la región centroamericana”.

Desde un inicio se esperaba que el proceso finalizara en el primer semestre del 2026.

