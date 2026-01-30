Negocios

Fifco concreta su venta a Heineken

Florida Ice and Farm Company S.A. anuncia el cierre de la transacción de compra venta tras las aprobaciones otorgadas por la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) de Costa Rica, PROCOMPETENCIA de Nicaragua y el cumplimiento de otros requisitos aplicables

Por Brandon Flores

Este 30 de enero de 2026, la empresa costarricense Fifco cerró oficialmente la venta de su división de bebidas y alimentos a la multinacional Heineken. El negocio, que se venía negociando desde finales del año pasado, se pactó por un monto de $3.250 millones e incluye marcas icónicas como la cerveza Imperial, Pilsen o Tropical.








