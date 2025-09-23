Negocios

Fifco: la historia del gigante de bebidas que ahora anuncia la venta de gran parte de sus marcas

Lo que inició en 1908 como una fábrica de hielo se convirtió en uno de los principales actores en la industria de bebidas y retail de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Más de un siglo de trayectoria, 6.900 colaboradores, exportaciones a cerca de 16 países y un portafolio con 1.500 productos acompañan la historia de Florida Ice and Farm Company, mejor conocida como Fifco. En su catálogo, esta empresa tiene muchas de las marcas más conocidas por los ticos. ¿Quién alguna vez no ha ido a comprar el pan de la tarde a Musmanni o Musi, y hasta comprado cervezas Imperial con amigos o familiares?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Fifcoventa de marcasHeinekenhistoriaFlorida Ice and Farm Company
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y estudiante de licenciatura en la Universidad Internacional de las Américas. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.