Así anunció al mundo Heineken su compra de la cerveza de Costa Rica

Por Redacción EF

La gigante cervecera multinacional HEINEKEN N.V. anunció este lunes la firma de un acuerdo vinculante para adquirir la mayor parte del portafolio de bebidas y el negocio de retail de la costarricense Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco).








