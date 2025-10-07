Negocios

Fifco presentó ante Coprocom la notificación de su acuerdo con Heineken

Este es otro paso necesario para continuar con el acuerdo de venta de la mayoría de marcas de la empresa nacional, por $3.250 millones

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Luego de que los accionistas de Florida Ice and Farm (Fifco) aprobaran este 7 de octubre por mayoría la venta de una buena parte de sus activos a Heineken, la empresa costarricense continúa con otro paso en el proceso necesario para ratificar el negocio valuado en $3.250 millones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Fifco - HeinekenFifcoHeineken
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.