–Creo que estamos pasando por un momento coyuntural complicado en nuestro país, (...) es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar mañana. Tener incertidumbre es el mayor enemigo no solo del empresario, sino del Gobierno y de la ciudadanía, creo que hoy todos estamos con muchas nubes en esa bolita de cristal, no vemos realmente qué puede pasar.