Fundación Schwab premió a Gisela Sánchez como “intraemprendora social” por crear Nutrivida

Gisela Sánchez se convirtió este martes 18 de enero en la primera latinoamericana en ser galardonada con el reconocimiento “Intraemprendora Social Corporativa 2022″, brindado por la Fundación Schwab, una organización hermana del Foro Económico Mundial.

El galardón fue brindado a Sánchez por su iniciativa Nutrivida, una empresa social que edificó dentro de Florida Ice and Farm Company (Fifco) y que tiene como misión erradicar la malnutrición en Costa Rica y la región Centroamericana.

Sánzhez se desempeñaba en Fifco como directora de relaciones corporativas, antes de asumir la dirección regional de relaciones corporativas de BAC Credomatic en el 2021.

Un intraemprendimiento trata del desarrollo de ideas innovadoras dentro de una empresa u organización pública o privada.

Gisela Sánchez Gisela Sánchez se desempeña actualmente como directora regional de relaciones corporativas de BAC Credomatic. (Garrett Britton/BAC Credomatic para EF)

Nutrivida nació en el 2014 por una alianza entre Fifco y Yunus Social Business.

[ Gisela Sánchez dejó Fifco y llegará a BAC Credomatic en lugar de Mónica Nágel ]

Actualmente, la empresa cuenta con productos como sopas, consomés, bebidas y cereales fortificados con vitaminas y minerales, para colaborar en la nutrición de personas en estado de vulnerabilidad e infantes; a estos últimos principalmente en la “ventana de los 1.000 días”, un periodo que abarca desde que el niño está en el vientre hasta sus primeros dos años de vida y que resultan de vital importancia para su desarrollo y salud.

EF conversó con Sánchez acerca del nacimiento de Nutrivida y el papel que la empresa social cumple en el país. Aquí un extracto de la entrevista:

―¿Cómo dio inicio Nutrivida?

Todo nació porque estaba participando en una iniciativa que se llama CALI (Central America Leadership Initiative) que es la iniciativa de liderazgo centroamericano que tiene el Instituto de Aspen y uno de los requerimientos del programa era que creara un proyecto social.

Inicié con Nutrivida pensando que fuera un proyecto cercano a mi corazón, que fuera algo relacionado personalmente con mi propósito de vida y que pudiera impactar positivamente. Se me vino el tema de nutrición y de pobreza.

(...) Llegó a mis manos un paper del profesor Muhammad Yunus, premio Nobel de la paz, que explicaba el concepto de empresa social. Me leí el documento y me pareció fascinante y dije “voy a hacer el proyecto alrededor de como ofrecer nutrición y abordar el tema de subnutrición, que la gente llama más comunmente hambre oculta”. Así empezó el proyecto, empecé sola tratando de trabajar en un social business plan y lo presenté como proyecto.

Pero me di cuenta rápidamente que era muy difícil para mí hacerlo sola, de que a pesar de que podía invertir un poquito de recursos que tenía no era lo mismo que si la lideraba dentro de una empresa y una empresa como Fifco.

Entonces se lo propuse don Ramón Mendiola, a don Rodolfo Jiménez y a don Wilhelm Steinvorth (dirección general y directivos de Fifco) y los tres me dijeron sí. Ya con ese apoyo me fui para Bangladesh, a hablar con el profesor Muhammad, lo perseguí por todo el mundo y me costó bastante convencerlo pero logramos hacer una alianza estratégica con Fifco y Yunus Social Business para crear Nutrivida, producir alimentos de alta calidad forticados y poder ofrecerlo básicamente a costo para que llegara a la gente que más lo necesita.

―Usted dejó Fifco el año anterior y ahora desempeña un nuevo puesto en BAC Credomatic. ¿Sigue ligada de alguna manera con Nutrivida?

Yo sigo apoyando probono en todo lo que está a mi alcanza en Nutrivida, por ejemplo haciendo contactos con organizaciones internacionales. Sigo vinculada, pero ya no como intraemprendora porque ya no formo parte de Fifco, pero sí le diría que yo nunca podría desligarme de Nutrivida, para mí es como una hija.

―¿Planea intraemprender dentro de BAC Credomatic, la empresa en la que trabaja actualmente? Además, ¿por qué es importante intraemprender?

En el caso del BAC, llego en el momento correcto y he conversado con nuestro CEO, Rodolfo Tabash, sobre el concepto y él me dijo promovamos intraemprendimiento en BAC, poder proponer proyectos de impacto social-ambiental y transformar positivamente Centroamérica. Probablemente en pocos meses podemos conversar y darle más detalles.