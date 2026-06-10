Grupo dueño de AMPM y Fresh Market cambia su nombre y proyecta superar las 130 tiendas este año

En el marco de su 40° aniversario, la firma costarricense Inversiones AMPM S.A. anunció una reestructuración en su identidad corporativa.

Ahora pasará a operar bajo el nombre comercial de Grupo del Este. Este cambio busca unificar bajo una misma sombrilla estratégica a sus marcas de conveniencia, AMPM y Fresh Market, de cara a una nueva fase de expansión territorial e industrial.

La compañía, que inició operaciones en 1986 con un solo punto de venta y 20 empleados, cuenta hoy con una planilla que supera los 1.700 colaboradores a nivel nacional. Tras haber sobrepasado recientemente la barrera de los 100 locales en el país, la gerencia de la empresa confirmó que proyectan cerrar el año 2026 con más de 130 puntos de venta en funcionamiento.

Armando González, gerente general de Grupo del Este, explicó que esta evolución responde al crecimiento sostenido y a la necesidad de integrar las marcas para ganar eficiencia operativa. “Es un paso natural dentro de nuestro crecimiento que nos permite integrar nuestras marcas bajo una misma visión estratégica”, detalló el ejecutivo.

La estrategia de la corporación se centra ahora en profundizar su presencia fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). Actualmente, el grupo ya opera en comunidades como Liberia, Turrialba, Juan Viñas y Pacayas, y mantiene en desarrollo nuevas aperturas en puntos clave para el turismo y el comercio como Jacó, Sardinal y Caldera.

Para sostener este volumen de crecimiento en el sector de retail, la firma se apoya en varios pilares operativos desarrollados en los últimos años:

-Centro de Distribución (CEDI): Una estructura propia que centraliza y optimiza el abastecimiento de las tiendas a nivel nacional,

-Canal digital: la integración de plataformas de delivery para atender pedidos diarios de consumo inmediato y la,

-Fidelización: un programa de lealtad digital enfocado en la personalización de las ofertas para el cliente.

La dirección de la compañía aclaró que este cambio de identidad corresponde a un proceso estrictamente corporativo, por lo que no afectará la operación diaria, las marcas comerciales ni los conceptos de cara al consumidor de AMPM y Fresh Market, las cuales mantendrán sus nombres actuales en los puntos de venta.