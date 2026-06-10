Negocios

Grupo dueño de AMPM y Fresh Market cambia su nombre y proyecta superar las 130 tiendas este año

Al cumplir 40 años en el mercado, la corporación costarricense acelera su expansión fuera de la GAM

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Por Brandon Flores

En el marco de su 40° aniversario, la firma costarricense Inversiones AMPM S.A. anunció una reestructuración en su identidad corporativa.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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