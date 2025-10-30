Negocios

Guía de ‘apps’ para recargar su vehículo eléctrico: ¿Dónde y cómo encontrar estaciones en Costa Rica?

Le explicamos el funcionamiento de cinco aplicaciones móviles que ayudan a ubicar estaciones de carga para vehículos eléctricos en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Ahorrar en combustible es uno de los principales atractivos de los carros eléctricos, pues basta con cargarlos durante algunas horas para desplazarse con tranquilidad a un menor precio.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa Ricaestaciones de cargavehículos eléctricos
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.