Negocios

Guía Michelin otorga su nueva “llave” a estos 17 hoteles de Costa Rica; vea cuáles son sus precios

La nueva Guía Michelin de hoteles reconoce a 17 establecimientos con sus prestigiosas ‘llaves’. Conozca cuáles son y cuánto cuesta hospedarse.

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

No es un secreto que la belleza natural de Costa Rica cautiva a locales y visitantes por igual. Tanto sus playas como sus montañas poseen encantos distintivos, consolidando al país como un destino vacacional de renombre mundial.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Guía MichelinHoteles llaves Michelin
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.