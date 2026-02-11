Heineken, cervecera dueña del negocio de bebidas de Fifco, anuncia miles de despidos

La cervecería neerlandesa Heineken, que encara dificultades financieras y es dueña del negocio de bebidas de Fifco, anunció el miércoles la reducción de hasta 6.000 empleos para hacer frente a lo que denominó “condiciones desafiantes de mercado”.

La empresa dijo que iba a “acelerar la productividad a escala para desbloquear ahorros significativos, reduciendo de 5.000 a 6.000 puestos en los próximos dos años”.

“Seguimos siendo prudentes en nuestras expectativas a corto plazo sobre las condiciones del mercado cervecero”, indicó el director ejecutivo Dolf van den Brink en un comunicado.

El mismo Van den Brink sorprendió a la empresa en enero, al anunciar su renuncia como jefe ejecutivo después de casi seis años en el cargo.

Señaló entonces que había dirigido a la empresa “en tiempos económica y políticamente turbulentos”.

“Mi prioridad para los próximos meses es dejar a Heineken en la posición más sólida posible”, declaró.

La empresa emplea a unas 87.000 personas en todo el mundo.

El 22 de septiembre de 2025, Florida Ice and Farm Company (Fifco) anunció un acuerdo de compraventa vinculante para vender a Heineken International B.V. su negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como operaciones de bebidas en México y participaciones en negocios cerveceros en Nicaragua y Panamá.

La transacción, valorada en aproximadamente $3.200 millones en efectivo, incluye la totalidad de las acciones en Distribuidora La Florida S.A. y otras sociedades subsidiarias e incluye la icónica marca Imperial, así como la red de más de 300 tiendas Musmanni y MUSI en Costa Rica.

La Asamblea Extraordinaria de accionistas de Fifco aprobó la operación el 7 de octubre de 2025 con un respaldo de 98,94% de los votos, y la transacción cerró a inicios de 2026 tras obtener las autorizaciones regulatorias de entidades como la Comisión para Promover la Competencia (Corprocom) en Costa Rica y Procompetencia en Nicaragua.

Rolando Carvajal, hasta entonces director general de Fifco, asumió el liderazgo de la nueva operación como director general de la unidad integrada, con el objetivo de asegurar continuidad operativa y servicios para clientes y colaboradores.

Tras la venta, Fifco mantiene su división de hospitalidad y bienes raíces, así como su participación en el negocio del vidrio a través de Empresas COMEGUA S.A., conservando además su condición de emisor autorizado en la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica. La compañía se posiciona como una empresa centrada en servicios y manufactura especializada, alejándose de la operación directa de bebidas y alimentos, que ahora quedan bajo el paraguas de Heineken.

Los directivos de Heineken evitaron precisar dónde se concentrará la mayoría de los recortes de empleo, aunque el director financiero, Harold van den Broek, dejó entrever que afectarían principalmente a Europa.

Heineken, segunda mayor cervecera del mundo, detrás de la belga AB InBev, sufrió una caída del 2,4% en sus volúmenes globales de cerveza en 2025.

La facturación se situó en 34.400 millones de euros en 2025, frente a los 36.000 millones del año anterior.

La empresa también informó de un aumento del 4,9% en su beneficio neto antes de elementos excepcionales y de la amortización de los activos vinculados a adquisiciones, hasta alcanzar los 2.700 millones de euros.

El beneficio de explotación excluyendo elementos excepcionales y amortizaciones ascendió a 4.400 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,4% interanual.