Heineken concreta la venta de Fifco USA; conozca a los nuevos dueños

La operación que la compañía costarricense Florida Ice and Farm Co. (Fifco) desarrolló en Estados Unidos durante más de una década cambió oficialmente de propietario.

La firma estadounidense de capital privado Saothair Capital Partners completó la adquisición de CCR American Holdings (Fifco USA) mediante una afiliada de reciente creación, comprando el activo a Distribuidora La Florida, subsidiaria de Heineken.

Con el cierre de la operación, concretado la primera semana de septiembre y confirmada por Rolando Carvajal, CEO de Heineken CR en entrevista con EF. Tras el cambio de dueños, la compañía retomará su denominación histórica de North American Breweries (NAB), nombre con el que operaba antes de ser adquirida por el conglomerado costarricense en 2012.

Según informó el comprador, el cambio busca alinear la identidad corporativa con el arraigo regional de su portafolio de marcas.

La venta cierra el mandato contractual asumido por Heineken el pasado 31 de enero, cuando adquirió los negocios de bebidas y comercio minorista de Fifco. Según lo estipulado en aquel acuerdo y revelado en la asamblea general de accionistas de marzo, la firma costarricense recibía el 50% de la ganancia neta obtenida por esta desinversión, recursos que pasarán a formar parte de los dividendos proyectados para distribuirse en 2027.

Falta de encaje estratégico y regreso de viejos conocidos

La salida de Estados Unidos estuvo trazada desde el inicio de la negociación entre ambas cerveceras. En conversación con El Financiero, Carvajal explicó que la filial norteamericana no encajaba en la arquitectura comercial de la multinacional neerlandesa en ese país.

“Heineken luego de adquirirlo tenía claro que quería eventualmente venderlo porque no tenía un encaje estratégico para lo que Heineken es en Estados Unidos. Heineken desarrolla allá marcas premium, y nuestra operación estaba más enfocada en marcas masivas y de valor”, afirmó Carvajal.

En el comunicado oficial de la transacción, se dio a conocer que tras evaluar distintas alternativas durante los últimos meses, seleccionaron a Saothair por su conocimiento del negocio cervecero y su enfoque de inversión a largo plazo para dar continuidad a la empresa y a su personal.

El nuevo propietario mantiene vínculos directos con la historia previa de la compañía. Rich Lozyniak, cofundador y socio operativo de Saothair —firma con sede en Pensilvania dedicada a inversiones industriales y manufactureras del mercado medio—, fue director ejecutivo (CEO) de North American Breweries entre 2009 y 2014.

El perímetro de la operación

Con sede en Rochester, Nueva York, North American Breweries emplea a más de 700 personas y concentra su manufactura en Genesee Brewery, una de las plantas cerveceras en operación continua más grandes y antiguas de Estados Unidos. Durante los catorce años bajo gestión costarricense, la planta recibió inversiones de modernización que incluyeron una nueva sala de cocimiento, tanques de fermentación, un bloque frío dedicado y una línea de enlatado de alta velocidad.

Además de figurar entre los mayores proveedores estadounidenses de manufactura por contrato (contract brewing) para terceros, la compañía elabora y comercializa a través de distribuidores independientes marcas propias y licenciadas como las cervezas Labatt y Genesee, y bebidas listas para consumir (ready-to-drink) como Seagram’s Escapes, Bubly Wine Refresher y Lipton Hard Iced Tea, producida en alianza con PepsiCo.

Con este movimiento concluye el ciclo de Fifco en el mercado estadounidense —una unidad que en 2025 había reportado una contracción superior al 44% en sus utilidades por la desaceleración del consumo y deterioro de activos intangibles—, dejando la operación bajo el mando de capital especializado en manufactura industrial norteamericana.

La marca Seagram's se produce en la planta que Fifco en Estados Unidos. Foto: cortesía de Fifco. (Onion Studio_Dylan Buyskes)

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