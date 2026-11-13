Negocios

Heineken concreta la venta de Fifco USA; conozca a los nuevos dueños

La transacción abre una nueva etapa corporativa para la planta cervecera ubicada en Rochester, Nueva York

Por Brandon Flores

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La operación que la compañía costarricense Florida Ice and Farm Co. (Fifco) desarrolló en Estados Unidos durante más de una década cambió oficialmente de propietario.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.