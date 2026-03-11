¿Qué acordaron Fifco y Heineken sobre el negocio en Estados Unidos? Esto es lo que pasará

Desde el 31 de enero anterior, Fifco cedió a la también cervecera Heineken su operación en Estados Unidos (libre de deudas), para que la multinacional neerlandesa se encargara de venderla, según una disposición contractual en el acuerdo de compraventa de activos entre ambas compañías. Así lo explicó Rolando Carvajal, exdirector general de Fifco en la asamblea general de accionistas celebrada este 10 de marzo.

Según detalló Carvajal, este proceso se activó debido a que Florida Ice & Farm Co. (Fifco) no logró la venta de la división en el mercado estadounidense antes de que se cerrara la operación de manera oficial con Heineken, lo cual ocurrió el pasado mes de enero. Ahora bien, hay un acuerdo entre las partes que estipula que si la cervera de Países Bajos vende esa operación, Fifco recibirá un 50% de la ganancia.

En la práctica, esto significa que, aunque la venta no se cerró antes del acuerdo principal, la firma costarricense conserva un interés económico muy relevante sobre una eventual transacción futura, de manera que participa de la valorización del activo sin necesariamente ser quien lidere o ejecute directamente la desinversión.

Si se ejecuta esa venta de las operaciones en Estados Unidos en este año, los recursos originados se sumarían a los que ya Fifco tiene por la venta a Heineken y que se distribuirán como dividendos a los accionistas en el 2027.

El perímetro del negocio

Fifco no excluyó su negocio de Estados Unidos del acuerdo con Heineken, sino que ambas partes pactaron que Fifco liderará un esfuerzo conjunto para maximizar las ventajas competitivas de su operación allá, especialmente su portafolio y su infraestructura productiva. La planta cervecera de Rochester, Nueva York, ha recibido fuertes inversiones por más de una década, cuenta con líneas de producción modernas, flexibles y versátiles, y su ubicación permite importantes eficiencias logísticas en el mercado estadounidense.

En septiembre pasado, durante una entrevista con este medio, Carvajal había dejado claro que buscaban hacer crecer el negocio en ese país norteamericano y que para ello buscaban alternativas estratégicas que, apoyadas en sus ventajas competitivas, le den un “destino” que genere más valor. Además, se había mencionado que Heineken no tenía a Estados Unidos como foco, porque priorizaba Centroamérica y México y, además, su modelo en suelo estadounidense es distinto: se centra en distribución y posicionamiento de marcas premium importadas, con una ruta al mercado muy especializada, diferente al modelo operativo de Fifco USA.

Las operaciones en ese país mantienen un impacto importante en las utilidades de la empresa pues según los estados financieros de la compañía del periodo 2025, este rubro en las operaciones discontinuadas (aquellas que se vendieron a Heineken) tuvieron una caída de más del 44% en comparación con el 2024. Buena parte de esa disminución responde a una desaceleración en ventas en Estados Unidos, lo que implicó un deterioro de activos intangibles, según la empresa, así como al efecto del tipo de cambio.

La experiencia en el mercado norteamericano

Fifco entró al mercado estadounidense en el 2012 al adquirir la cervecera independiente North American Breweries, hoy Fifco USA, operación con la que sumó un portafolio de alrededor de una decena de marcas de cerveza y bebidas alcohólicas. Esta unidad se ha consolidado como una plataforma para operar en uno de los mercados de bebidas más grandes y competitivos del mundo, complementando las operaciones tradicionales de Fifco en Centroamérica, Caribe y México.

En Estados Unidos, la empresa de origen costarricense gestiona marcas propias y licenciadas, con énfasis en cervezas y bebidas saborizadas listas para consumir, así como productos desarrollados junto a socios globales. Entre las alianzas más relevantes destaca el trabajo con PepsiCo para marcas como Lipton Hard Iced Tea, que Fifco ha expandido a nuevos estados como parte de su estrategia de crecimiento acelerado en ese mercado.

Inclusive, en marzo del año pasado Carvajal anunció que buscaban uno o varios socios estratégicos para su negocio en Estados Unidos, con el objetivo de optimizar su operación productiva, logística y comercial, y acelerar su crecimiento en categorías de alto potencial. La empresa planteaba que estos socios aporten capital, capacidades comerciales o know-how en el mercado estadounidense, lo que le permitiría mejorar márgenes, compartir riesgos y liberar recursos para otras prioridades corporativas, manteniendo a la vez el carácter estratégico del segmento en Estados Unidos dentro del grupo.

