Negocios

¿Qué acordaron Fifco y Heineken sobre el negocio en Estados Unidos? Esto es lo que pasará

Bajo una disposición contractual, Heineken lidera ahora la búsqueda de un comprador para Fifco USA

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Desde el 31 de enero anterior, Fifco cedió a la también cervecera Heineken su operación en Estados Unidos (libre de deudas), para que la multinacional neerlandesa se encargara de venderla, según una disposición contractual en el acuerdo de compraventa de activos entre ambas compañías. Así lo explicó Rolando Carvajal, exdirector general de Fifco en la asamblea general de accionistas celebrada este 10 de marzo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
FifcoFifco USAUtilidades fifco
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.