Negocios

Heineken vendió menos cerveza en el primer trimestre de 2026; vea el reporte de resultados

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Por AFP

La neerlandesa Heineken reportó este jueves un retroceso de 0,8% en sus ventas de cerveza en el primer trimestre, pero mantuvo sus previsiones anuales pese a la preocupación sobre “un comercio mundial más complejo e inestable”.








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