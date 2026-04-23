Heineken vendió menos cerveza en el primer trimestre de 2026; vea el reporte de resultados

La neerlandesa Heineken reportó este jueves un retroceso de 0,8% en sus ventas de cerveza en el primer trimestre, pero mantuvo sus previsiones anuales pese a la preocupación sobre “un comercio mundial más complejo e inestable”.

La segunda cervecería mundial después de AB InBev registró un volumen de cervezas de 53,6 millones de hectolitros entre enero y marzo, frente a los 54,1 millones de hectolitros en el mismo período de 2025.

La neerlandesa Heineken reportó este jueves un retroceso de 0,8% en sus ventas de cerveza en el primer trimestre, pero mantuvo sus previsiones anuales pese a la preocupación sobre “un comercio mundial más complejo e inestable”. (PATRICK HERTZOG/AFP)

“Desde inicios del año, el comercio mundial se volvió más complejo e inestable, lo que tiene repercusiones en la disponibilidad y los costos de la energía en ciertos mercados”, aseguró el director general Dolf van den Brink.

“Eso genera presiones inflacionarias susceptibles de afectar la confianza de los consumidores a mediano plazo”, lamentó.

La compañía ha enfrentado varios meses de dificultades, y en febrero anunció la eliminación de entre 5.000 y 6.000 empleos en los próximos dos años.

Heineken tiene alrededor de 87.000 empleados en todo el mundo. En Costa Rica opera mediante la figura Heineken Costa Rica, tras la adquisición del negocio de bebidas de Fifco.

Pese a las dificultades, la empresa mantuvo sus previsiones anuales, apostando por un aumento de entre 2% y 6% de su beneficio de explotación excluyendo elementos excepcionales y amortizaciones, su medida de referencia.

“Nuestras previsiones se basan en la hipótesis de una perturbación temporal, y no prolongada, del comercio mundial de energía”, indicó la empresa.