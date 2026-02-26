Negocios

Hotelería de estancia prolongada gana terreno en Costa Rica impulsada por zonas francas y nómadas digitales

Habitaciones de hasta 60 m² con cocina y oficina integrada marcan la evolución de un sector que se adapta a nómadas digitales y especialistas extranjeros que buscan la comodidad del hogar sin renunciar al servicio hotelero

Por Brandon Flores

El mercado de hospedaje en Costa Rica está experimentando una clara expansión en las opciones diseñadas para largas estadías, aquellas en las que los huéspedes permanecen cinco noches o más en una misma propiedad. Este modelo, impulsado por la creciente presencia de nómadas digitales, turistas médicos, ejecutivos de zonas francas y viajeros que buscan “vivir” el destino más allá de una visita corta, está ganando un papel cada vez más relevante dentro del panorama hotelero nacional.​








