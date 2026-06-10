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ICE rematará lote de 163 vehículos no funcionales: consulte aquí la oferta

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Por Mathew Chaves
La Administración de la Resolución de Coopeservidores R. L. habilitó su cuarto remate público, donde se incluyen cinco automóviles y dos motocicletas, con precios base que oscilan entre los ¢380.000 y los ¢26.890.000, como parte del proceso de recuperación de fondos.
Los interesados en participar en el remate deben inscribirse previamente en el plantel de Pavas y aportar una garantía de ₡200.000.







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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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