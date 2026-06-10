ICE rematará lote de 163 vehículos no funcionales: consulte aquí la oferta

Los interesados en participar en el remate deben inscribirse previamente en el plantel de Pavas y aportar una garantía de ₡200.000.

La venta de activos en desuso suele convertirse en una oportunidad para empresas dedicadas al reciclaje, recuperación de materiales y aprovechamiento de bienes fuera de circulación.

Durante junio, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará un proceso que concentra ese interés en una sola operación.

El remate corresponde a una partida única conformada por 163 vehículos declarados no funcionales, entre los que figuran autobuses, camiones, motocicletas, paneles, pick-ups, vehículos rurales, sedanes, station wagon, cuadraciclos y unidades todo terreno.

Según la información oficial, el procedimiento se desarrollará el 17 de junio a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio del Centro de Aprendizaje y Desarrollo Empresarial (CADE), ubicado dentro del Plantel Institucional de Rincón Grande de Pavas.

La entidad determinó, tras revisiones técnicas y registrales, que las unidades incluidas en el lote no reúnen las condiciones necesarias para volver a circular legalmente.

Por esa razón, la venta se efectuará en conjunto y no mediante adjudicaciones individuales.

En el cartel del procedimiento se establece un valor estimado de ₡58,96 millones para la partida completa. La dinámica contempla un incremento mínimo de ₡100.000 por cada oferta realizada durante el desarrollo de la actividad presencial.

“El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) rematará 163 vehículos no funcionales el próximo 17 de junio”, señala el comunicado institucional divulgado para informar sobre la convocatoria abierta a potenciales participantes.

La participación en el remate requiere una inscripción previa. Las personas interesadas tienen plazo hasta el 12 de junio para completar el trámite en el Plantel Institucional de Rincón Grande de Pavas, donde también pueden revisar los vehículos incluidos en la partida.

Como parte de los requisitos, cada participante debe aportar una garantía de participación de ₡200.000 mediante depósito en las cuentas bancarias habilitadas por el ICE. La institución estableció además condiciones documentales que deben cumplirse antes de recibir una paleta para ofertar.

Comprobante de pago: Recibo original del depósito de ₡200.000 por concepto de garantía de participación.

Recibo original del depósito de ₡200.000 por concepto de garantía de participación. Identificación: Cédula de identidad vigente o documento válido, junto con una copia legible.

Cédula de identidad vigente o documento válido, junto con una copia legible. Formulario de inscripción: Debe completarse y firmarse. Incluye una declaración jurada de estar al día con la CCSS y sin impedimentos para contratar con el Estado.

Debe completarse y firmarse. Incluye una declaración jurada de estar al día con la CCSS y sin impedimentos para contratar con el Estado. Cumplimiento con el Estado: Verificación digital de estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y obligaciones ante el Ministerio de Hacienda.

Verificación digital de estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y obligaciones ante el Ministerio de Hacienda. Cuenta bancaria (IBAN): Cuenta activa en colones a nombre del participante, además de un correo electrónico para notificaciones.

En el caso de personas jurídicas, el proceso incorpora requisitos adicionales vinculados a la representación legal y la transparencia societaria.

Personería jurídica: Certificación vigente y actualizada.

Certificación vigente y actualizada. Impuesto a personas jurídicas: Estar al día con el tributo establecido por la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas (N.º 9024).

Estar al día con el tributo establecido por la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas (N.º 9024). Declaración de acciones: Documento que detalla la estructura de propiedad y los beneficiarios finales de la empresa.

En caso de resultar adjudicataria, la persona ganadora podrá acreditar esos ₡200.000 como parte del pago final de la partida. Si no obtiene la adjudicación, el ICE devolverá el monto completo en un plazo de hasta 10 días hábiles a la cuenta IBAN registrada durante la inscripción.

El proceso también contempla una garantía de cumplimiento equivalente al 10% del monto adjudicado. Posteriormente, el comprador dispone de un plazo máximo de tres días hábiles para cancelar el saldo correspondiente mediante transferencia bancaria.

La revisión física de los bienes está habilitada en el Plantel del ICE en Pavas hasta el próximo viernes. Cada unidad cuenta con una ficha técnica y los visitantes pueden inspeccionarlas visualmente, aunque las condiciones del cartel prohíben mover los vehículos o ponerlos en funcionamiento.

“Los bienes podrán examinarse sin moverlos”, detalla el comunicado. La restricción responde a la condición en que se encuentran las unidades y forma parte de las medidas definidas para el período de exhibición.

Otro elemento relevante para los participantes es que la institución limitó a 70 el número máximo de paletas disponibles para ofertar. Además, el ingreso al evento está reservado exclusivamente para la persona previamente inscrita y autorizada.

Quien resulte adjudicatario deberá asumir por cuenta propia la logística de retiro del lote completo. El ICE estableció un plazo de hasta 20 días hábiles para retirar los vehículos y aclaró que no suministrará personal, equipo de carga ni maquinaria para esa labor.

La operación representa una oportunidad para compañías especializadas en recuperación de materiales, desmantelamiento industrial y comercialización de repuestos, sectores que suelen encontrar valor económico en activos que ya no pueden regresar a las vías públicas.

La documentación completa del proceso, requisitos y condiciones de participación, está disponible en el expediente oficial publicado por el ICE: https://apps.grupoice.com/PEL/gestion/recepcionOferta.xhtml. Allí en el campo “Año” debe colocar “2026″, seleccionar “licitación abreviada” y en procedimiento digitar “2″.