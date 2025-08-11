IHOP y Applebee’s ya tienen fecha de apertura en Costa Rica. Vea los detalles

Después de más de un mes de expectativa, finalmente ya se sabe cuándo abrirán sus puertas los restaurantes IHOP y Applebee’s en un formato “dual brand”, es decir, las dos opciones gastronómicas en un mismo lugar.

La primera ubicación de ambas marcas es Plaza Tempo, en San Rafael de Escazú.

BLT Global Brands, franquiciado de ambas marcas, indicó que la apertura se realizará el lunes 18 de agosto a partir de las 8.30 a.m.. Como parte de la inauguración, las marcas esperan a sus clientes con obsequios promocionales exclusivos (hasta agotar existencias).

En cuanto a los menús, IHOP ofrecerá sus mundialmente famosos Buttermilk Pancakes y platillos de desayuno, y Applebee’s, que servirá cortes premium a la parrilla, hamburguesas artesanales, cócteles clásicos y más. El espacio estará abierto para desayuno, almuerzo y cena de domingo a jueves de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., y viernes a sábado de 7:00 a.m. a 12:00 a.m.

Según Stephanie Badilla, gerente de mercadeo del franquiciado, la idea es abrir cinco restaurantes en un plazo de dos años y eso representaría alrededor de 500 puestos de trabajo.

La cadena estadounidense IHOP, famosa por sus panqueques y desayunos, está próxima a ingresar al mercado costarricense. Por su parte, Applebee’s, el restaurante de comida casual que cesó operaciones en 2020, se alista para reabrir sus puertas en el país.