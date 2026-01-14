Importación de vehículos nuevos en Costa Rica cayó un 4,8% en 2025; vea las cifras

Después de cuatro años consecutivos mostrando aumentos, en el 2025 la importación de carros nuevos en Costa Rica mostró una caída de un 4,82%, de acuerdo con los datos suministrados por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema). Pese a la disminución, los números registrados el año pasado siguen siendo más altos que en varios periodos anteriores.

Entre enero y diciembre de 2025, ingresaron al país 73.123 unidades nuevas, mientras que en 2024 fueron 76.828, es decir, en términos de números absolutos fueron 3.705 carros menos entre un año y otro. De esta manera, se confirma que el 2024 fue el año con mayor crecimiento en cuanto a importaciones de automóviles nuevos.

Según Carlos Aguilar, director ejecutivo de Aivema, la disminución vista el año pasado “corresponde a una normalización de la demanda después de un ciclo de crecimiento importante, el mercado ha aumentado su volumen y las condiciones de acceso a crédito, oferta, condiciones y precios favorecen las oportunidades para adquirir vehículo o renovar el que ya posee”.

Pese a la disminución vista en 2025, las cifras vistas el año pasado se mantienen más altas que las de la última década —a excepción de 2024—.

En cuanto al tipo de combustible, los carros de gasolina representaron el 53% de las unidades importadas en el 2025, un 28% correspondió a diesel, un 16% fueron unidades eléctricas y un 3% a híbridos.

Por primera vez en cuatro años, en el 2025 disminuyeron las importaciones de carros nuevos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

