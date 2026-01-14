Negocios

Importación de vehículos nuevos en Costa Rica cayó un 4,8% en 2025; vea las cifras

El 2024 se consolidó como el mejor año de la industria, de acuerdo con datos de Aivema

Por Brandon Flores

Después de cuatro años consecutivos mostrando aumentos, en el 2025 la importación de carros nuevos en Costa Rica mostró una caída de un 4,82%, de acuerdo con los datos suministrados por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema). Pese a la disminución, los números registrados el año pasado siguen siendo más altos que en varios periodos anteriores.








