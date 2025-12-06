Negocios

INS remata 63 vehículos para repuestos: precios inician en ¢75.000 y hay modelos 2022

Por Redacción EF

El Instituto Nacional de Seguros (INS) activó este mes de diciembre una nueva oportunidad para el mercado de autopartes y la recuperación de vehículos, al poner en venta un lote de 63 automotores bajo la modalidad de licitación de bienes muebles.








