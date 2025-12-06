INS remata 63 vehículos para repuestos: precios inician en ¢75.000 y hay modelos 2022

El Instituto Nacional de Seguros (INS) activó este mes de diciembre una nueva oportunidad para el mercado de autopartes y la recuperación de vehículos, al poner en venta un lote de 63 automotores bajo la modalidad de licitación de bienes muebles.

La particularidad de este cartel (Licitación 2025-08 UBT) es que las unidades se comercializan bajo la condición estricta de “vehículos para repuestos (no aptos para circular)”, lo que abre una ventana de negocio para talleres y particulares que buscan piezas originales a precios competitivos.

El proceso de recepción de ofertas se mantendrá habilitado desde el 8 hasta el 19 de diciembre de 2025, cerrando puntualmente a las 10:00 a. m. de este último día. Los interesados encontrarán un abanico de precios base que inicia en los ¢75.000 más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para motocicletas y vehículos con daños severos, y escala hasta montos que superan los ¢15 millones para unidades de alta gama o años recientes.

El lote incluye 63 vehículos declarados no aptos para circular, destinados a la extracción de repuestos. (Cortesía/INS)

Entre las opciones más llamativas del catálogo completo, al que El Financiero tuvo acceso, destaca un Land Rover Defender SE modelo 2022 (renglón 62). Este vehículo de lujo, pese a su condición de venta para repuestos, sale con un precio base de ¢4.000.000 más el IVA.

La oferta de marcas japonesas es amplia. Figura, por ejemplo, un Toyota Camry del año 2016 (renglón 61), también con una base de ¢4.000.000 más el IVA, así como un Toyota Rav4 XLE 2022 (renglón 06) que inicia la puja en ¢5.250.000 más el IVA.

Para segmentos más accesibles o de trabajo, el cartel lista opciones como un Changan CS35 Plus modelo 2020 (renglón 01) con una base de ¢2.000.000 más el IVA, y un Suzuki Swift GA del 2001, ideal para quienes buscan partes de modelos anteriores, con un precio de salida de ¢250.000 más impuestos.

También se encuentra un Hyundai Accent GL 2012 (renglón 03) que parte de ¢1.250.000 más IVA. O el más barato del catálogo y mismo modelo (Hyundai), pero en el renglón 33 y con una evidente colisión: en ¢75.000.

Proceso digital de oferta

El mecanismo para participar es 100% digital. Los oferentes deben remitir sus propuestas al correo electrónico ofertasvehiculos@grupoins.com dentro del plazo establecido.

Sin embargo, para validar el estado de las piezas y los vehículos, el INS habilitó un periodo de inspección física para los interesados. Los automotores se encuentran en exhibición en las instalaciones de la Sede del Este, ubicada en Curridabat, específicamente al costado este de la Plaza del Redondel.

Las visitas se podrán realizar únicamente en días hábiles, desde el 8 hasta el 17 de diciembre, en un horario de 9:30 a. m. a 4:00 p. m. Es requisito indispensable coordinar la cita previamente llamando a la central telefónica 2287-6000 (extensiones 32137, 32759 y/o 32768) o escribiendo al correo electrónico ldpadillag@grupoins.com.

La institución enfatizó que una vez enviada la oferta, “el sistema le devolverá un acuse de recibido con el enlace requerido para ingresar a la transmisión del acto” de apertura, el cual se realizará vía Teams Live ante un notario público para garantizar la transparencia.

Es importante que los interesados consideren que el monto final ofertado debe incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para detalles específicos sobre el estado de cada bien o consultas técnicas, el INS habilitó los correos ldpadillag@grupoins.com, jmoreiram@grupoins.com, kretanac@grupoins.com.