Interponen proceso concursal contra inversionistas que desarrollaron el hotel Waldorf Astoria en Guanacaste por presunta deuda de $25 millones

Un grupo de más de 100 proveedores y contratistas inició un proceso concursal contra los inversionistas involucrados en el desarrollo del hotel de lujo Waldorf Astoria, ubicado en Guanacaste y que abrió sus puertas en abril de este año. Según los afectados, se les adeuda una suma cercana a los $25 millones.

Jonatan Picado, abogado de los acreedores, indicó que el grupo afectado interpuso el proceso concursal debido al incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago, luego de que varios intentos de conciliación no obtuvieran una respuesta favorable. Como prueba, la parte afectada tiene de respaldo cerca de 1.100 facturas emitidas, aceptadas y actualmente vencidas. Muchas de ellas superan los 180 días de atraso, según dieron a conocer por medio de un comunicado de prensa.

El abogado comentó que en este caso el proceso se inició contra la sociedad Cacique Hotel La Penca Ltda., la cual figura como propietaria del inmueble. El caso se tramita bajo el expediente 25-000288-0958-CI en el juzgado concursal.

El objetivo de esta demanda es proteger los intereses patrimoniales de los proveedores y procurar una solución ordenada ante una situación de impago que ya suma diez meses. Por el momento, solo 25 afectados se han sumado al proceso, pero el abogado señaló que los demás se pueden unir en cualquier momento.

Un procedimiento concursal es aplicable a personas físicas o jurídicas que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago. Su finalidad es administrar de manera estructurada el pago a los acreedores, lo que puede lograrse mediante la reestructuración de la deuda y un plan de pagos, o a través de la liquidación de los bienes del deudor.

¿Qué dice el hotel?

Este medio consultó la posición de la empresa demandada sobre el caso y por medio de su agencia de comunicación explicó la situación:

“Deseamos aclarar que no es cierto que nuestra empresa tenga cuentas por cobrar con 180 proveedores. La situación actual corresponde a una disputa contractual con la empresa contratista general del proyecto. Esta empresa fue la responsable de contratar, administrar y pagar a los subcontratistas y proveedores que participaron en la construcción del Hotel Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique, en Guanacaste”, indicaron por correo electrónico.

Agregaron además que la empresa no tiene obligaciones directas de pago con los subcontratistas, ya que el contrato establece que esa responsabilidad corresponde exclusivamente a la contratista general.

“Como propietarios del hotel, nuestra empresa no tiene obligaciones de pago directas con los subcontratistas. El contrato establece claramente que esta responsabilidad recae exclusivamente en la contratista general”, indicaron.