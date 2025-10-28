Negocios

Interponen proceso concursal contra inversionistas que desarrollaron el hotel Waldorf Astoria en Guanacaste por presunta deuda de $25 millones

Más de 100 proveedores y contratistas se estarían viendo afectados por estos impagos

Por Brandon Flores

Un grupo de más de 100 proveedores y contratistas inició un proceso concursal contra los inversionistas involucrados en el desarrollo del hotel de lujo Waldorf Astoria, ubicado en Guanacaste y que abrió sus puertas en abril de este año. Según los afectados, se les adeuda una suma cercana a los $25 millones.








