Negocios

Jasec instala nuevos centros de recarga rápida para vehículos eléctricos en cuatro cantones de Cartago

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Por Mathew Chaves

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) habilitó nuevos centros de recarga rápida tipo L3 para vehículos eléctricos, en diferentes zonas de la provincia.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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