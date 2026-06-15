Jasec instala nuevos centros de recarga rápida para vehículos eléctricos en cuatro cantones de Cartago

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) habilitó nuevos centros de recarga rápida tipo L3 para vehículos eléctricos, en diferentes zonas de la provincia.

Esta tecnología de nivel tres disminuye el tiempo de espera de los usuarios al suministrar energía en alta potencia de corriente continua.

Las dos primeras estaciones iniciaron operaciones en el costado norte de la Basílica de los Ángeles y de forma contigua al Plantel Municipal de El Guarco.

La empresa pública planifica las aperturas de los puntos restantes durante las próximas semanas.

Conexión de prueba de un automóvil en el nuevo puesto de abastecimiento rápido de energía instalado en el costado norte de la Basílica. (Jasec/Facebook)

Las aperturas se realizarán en el cantón central de Cartago, en El Guarco, en Oreamuno y en Paraíso. En el caso de Oreamuno, la estructura se situará en el costado sur del parque de San Rafael, mientras que en Paraíso se incorporará de forma paulatina.

La empresa distribuidora confirmó que el servicio de abastecimiento de energía “estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana“.

Los conductores deben efectuar un registro previo en una aplicación móvil para poder elegir las tarifas.

El sistema de cobro digital de los centros de recarga rápida permite procesar el pago con cualquier tarjeta, a través de la aplicación, así como el pago por medio de sinpe móvil, especifica la documentación.

Las instalaciones habilitadas frente al Pllantel Municipal de El Guarco corresponden a los cargadores de la marca Teison. (Jasec/Facebook)

Para la operación de los equipos, los usuarios deben descargar la app EV Jungle en las tiendas digitales.

Esta plataforma requiere la inscripción del cliente y la selección de un plan de uso específico antes de conectar la unidad.

La infraestructura técnica, por su parte, se compone de dispositivos de las marcas Teison y Circontrol. El modelo Teison TS-EDC60-D opera con una potencia de 60 kW DC, mientras que la unidad de la firma Circontrol Raption 50 trabaja con un tope de salida de 50 kW DC.

Jasec detalló que las nuevas terminales de suministro “contarán con dos tipos de adaptadores, lo que permitirá atender una mayor variedad de vehículos eléctricos“. La red admitirá los estándares denominados CCS1, CHAdeMO y también el tipo GB/T.

La distribución física de los acoples varía según la marca del cargador. Las fichas técnicas detallan que la unidad Teison ofrece la combinación de conectores “1CCS1+1GBT”, mientras que el aparato Circontrol posee las salidas para “1 CCS1+1 CHAdeMO”.

Los puntos de recarga rápida poseen diferentes adaptadores para ampliar la compatibilidad de los vehículos en la provincia. (Jasec/Facebook)

El desarrollo de la red rápida provocará modificaciones en la infraestructura vieja. La entidad comunicó que “conforme se tengan conectados todos los cargadores rápidos en los cantones indicados, se procedería paulatinamente a retirar los cargadores semirrápidos“.

Para resolver las consultas de los usuarios, se habilitaron las líneas telefónicas 2550-6800 y 8550-6800. Los reportes se reciben también en las direcciones electrónicas centro_gestion@jasec.go.cr y atencionalcliente@jasec.go.cr.