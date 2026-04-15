Negocios

Nuevo estadio de Heredia ya tiene un local en funcionamiento. Entérese de cuál se trata

Marca llegó a suelo nacional en 2023

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Por Brandon Flores

La franquicia estadounidense, Krispy Kreme, especializada en donas y café, abrió su quinto local en el país. Este además es el primer establecimiento que abre en el 2026.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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