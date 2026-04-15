Nuevo estadio de Heredia ya tiene un local en funcionamiento. Entérese de cuál se trata

La franquicia estadounidense, Krispy Kreme, especializada en donas y café, abrió su quinto local en el país. Este además es el primer establecimiento que abre en el 2026.

La sede elegida por Krispy Kreme es Heredia, específicamente en la zona de comercios con la que contará el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero. Este local se suma a los de Escazú (San Rafael), Central Market en Curridabat, Plaza Praktico y el food court en el City Mall, estas dos últimas en Alajuela.

Krispy Kreme llegó a Costa Rica en 2023. (SCOTT OLSON/AFP)

Krispy Kreme llegó a Costa Rica a mediados de 2023, con su primer punto de venta en Escazú, un año después abrió en Curridabat y en el 2025 aperturó dos sedes en Alajuela.

Krispy Kreme, fundada en 1937, opera en más de 30 países y tiene su casa matriz en Winston-Salem, Carolina del Norte.

15 de abril del 2026. Nuevo local de Krispy Kreme en las nuevas instalaciones del estadio Rosabal Cordero en Heredia. (Tatiana Gutiérrez Wa-Chong/Tatiana Gutiérrez)

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