Nuevo estadio de Heredia ya tiene un local en funcionamiento. Entérese de cuál se trata

La franquicia estadounidense, Krispy Kreme, especializada en donas y café, abrió su quinto local en el país. Este además es el primer establecimiento que abre en el 2026.
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