La agencia de comunicación Shift Latam se expande a México: ¿cuál es la propuesta de consultoría y comunicación frente a la evolución de los mercados y la tecnología?

Shift Latam anunció su nueva operación en México, con lo que expande su red regional de comunicación estratégica en momentos en los cuales la oferta de servicios plantea la construcción de la influencia como la acción clave frente a las audiencias.

La firma llega a esta plaza con un modelo de consultoría que también incluye asuntos públicos y reputación, así como ayudar a las marcas a convertirse precisamente en arquitectos de su propia influencia.

“México no necesita otra agencia de relaciones públicas; tiene muchas y muy buenas”, dijo Rodrigo Castro Ventura, CEO de Shift Latam. “Lo que no tenía es una consultora construida para un momento en que la influencia ya no se mide en alcance”.

Shift Latam cuenta con más de 40 años de experiencia regional y con operaciones en 12 mercados de América Latina y Estados Unidos, incluyendo Centroamérica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Venezuela, Miami y ahora México.

Shift México es dirigido por Karen Ovseyevitz y Sandra Kleinbur. En la fotografía junto con Rodrigo Castro y Arnaldo Garnier. (Shift Latam/Shift Latam)

En sus servicios, integra consultoría, creatividad, datos e inteligencia artificial (IA) bajo un modelo propio de trabajo denominado Shifting Culture. Además, desarrolla productos y capacidades de IA a través de su plataforma Shift LAB.

La firma recalca que su propuesta de servicios supera las acciones tradicionales de producción de mensajes, obtención de espacios y alcance para enfocarse en el diseño, la construcción y la medición de la influencia de las marcas.

Para cumplir esta promesa, se utiliza la tecnología de la inteligencia artificial (IA), que permite hacerlo a una escala y una velocidad que antes no existían y entendiendo que la influencia implica el espacio que ocupa en los medios de comunicación, la cantidad de personas que ven un mensaje y cuántas hablan de la marca.

En México, la operación estará dirigida por Karen Ovseyevitz y Sandra Kleinburg, quienes cuentan con más de tres décadas construyendo y dirigiendo una de las consultoras de comunicación más reconocidas en México para clientes globales en las industrias de consumo, tecnología, salud y servicios corporativos y financieros.

“Llevamos más de 30 años en este oficio y sabemos lo que una marca necesita cuando las cosas salen bien y cuando salen mal”, afirmó Kleinburg. “Lo que cambia con Shift es la escala: la IA nos permite ver, anticipar y actuar sobre la influencia con una velocidad que antes no existía. La intuición sigue siendo nuestra. Lo que ya no hace es trabajar sola”.

Paso necesario

El diseño de la influencia es un paso necesario debido a la fragmentación de las audiencias y la viralidad de las conversaciones.

Además, cada vez más, una parte creciente de las decisiones de compra, inversión y contratación empieza con una pregunta a una plataforma de IA que responde en nombre de las marcas sin pedirles permiso.

En este proceso se detectan las “tensiones culturales” trascendentales que mueven a las audiencias, las respuestas que dan los modelos generativos cuando alguien pregunta por una empresa, un producto o un directivo, y qué tan ciertas son. Así, pueden convertirse en ideas estratégicas que se pueden activar y con las que se puede construir el trabajo de posicionamiento a través de la Generative Engine Optimization (GEO), para que la marca sea entendida, citada y recomendada correctamente, y medirlas constantemente.

La capacidad del equipo de trabajo se multiplica con las herramientas de IA, la automatización y el desarrollo de asistentes, agentes y productos digitales a la medida, permitiendo producir, anticipar y decidir a mayor escala.

No se dejan de lado las áreas tradicionales, como reputación corporativa, asuntos públicos, posicionamiento ejecutivo, comunicación de crisis, comunicación interna, influencia digital y formación de voceros, apoyándose en consultores con experiencia y las herramientas de IA.

E implica la medición de la escucha social y de cómo interpretan a la marca las personas y las máquinas en tiempo real.

“Las marcas ya no compiten solo por atención”, dijo Ovseyevitz. “Compiten por ser entendidas correctamente en cada conversación, incluidas las que hoy tienen las personas con una IA”.

La ejecutiva agregó que en ese trabajo de ayudar a las marcas a diseñar su influencia se basa en un mismo sistema, en las herramientas disponibles y en los equipos coordinados desde Ciudad de México hasta Bogotá, Quito, San José o Miami.

Shift Latam es parte del Grupo Garnier, fundado en 1921 en Costa Rica, uno de los principales grupos de mercadeo de la región, con presencia en Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y Norteamérica, y un portafolio diversificado de servicios que incluye desarrollo de marca, mercadeo digital, relaciones públicas, análisis de datos, automatización y CRM, entre otros.