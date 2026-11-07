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La agencia de comunicación Shift Latam se expande a México: ¿cuál es la propuesta de consultoría y comunicación frente a la evolución de los mercados y la tecnología?

Shift Latam, parte del Grupo Garnier, tiene presencia en 12 mercados del continente y ofrece servicios basados en herramientas tecnológicas propias.

Por Carlos Cordero Pérez

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Shift Latam anunció su nueva operación en México, con lo que expande su red regional de comunicación estratégica en momentos en los cuales la oferta de servicios plantea la construcción de la influencia como la acción clave frente a las audiencias.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".