Negocios

La cadena de yogurt helado MYKA debuta en Costa Rica con su primera tienda y proyecta más aperturas

La firma de origen español, fundada en 2023, abrió su primer punto de venta este viernes

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

La marca internacional especializada en Greek Frozen Yogurt, MYKA, inauguró este viernes su primer establecimiento en Costa Rica, ubicado en el complejo comercial Avenida Escazú.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
MYKAHeladería MYKA
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.