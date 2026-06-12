La cadena de yogurt helado MYKA debuta en Costa Rica con su primera tienda y proyecta más aperturas

La marca internacional especializada en Greek Frozen Yogurt, MYKA, inauguró este viernes su primer establecimiento en Costa Rica, ubicado en el complejo comercial Avenida Escazú.

La apertura marca el ingreso oficial de la firma al mercado latinoamericano, como parte de una estrategia de expansión global que ya suma operaciones y contratos en más de 23 países.

Fundada en Madrid en 2023 por los emprendedores Natalia Morales y Javier Ezquerro, MYKA ha registrado un crecimiento acelerado en el sector del retail gastronómico en poco más de dos años, acumulando más de 240 contratos de franquicia firmados a nivel global.

El desembarco en Costa Rica se ejecuta bajo el modelo de franquicia maestra, contratando personal de forma directa.

En cuanto a su menú la marca maneja tres opciones: natural, mixto (con un sabor que va variando mensualmente) y un sorbete vegano. Además cuentan con tres tamaños: el pequeño (un topping), mediano (dos toppings) y el grande con tres.

Los precios de los tamaños van desde los ȼ2.990 y hasta los ȼ3.990 y cada topping extra tiene un precio de ȼ475.

La marca MYKA abrió este viernes su primer local en Costa Rica. (Cortesía /Cortesía)

La propuesta de Myka nace del auténtico yogur hecho en Grecia y está pensada para ser un postre saludable, con distintos sabores y variedad de toppings.

Natalia Morales explicó a este medio que la elección de Costa Rica responde a un análisis estratégico de la región, identificando un perfil de consumidor urbano con un interés creciente por conceptos internacionales y productos diferenciados.

Contexto de marca y diferenciación en el nicho

A nivel operativo, MYKA entra a competir en un nicho de postres helados que en el país ha estado dominado históricamente por cadenas de helado tradicional y marcas locales de yogurt.

Para diferenciarse, la firma española apuesta por un formato híbrido que combina la base de yogurt griego artesanal y kéfir, procesados diariamente en el obrador de cada tienda, con una oferta de más de 30 toppings de perfil gourmet como el baklava y mieles premium.

LEA MÁS: Myka, marca de helados de yogur griego, abrirá pronto en Costa Rica