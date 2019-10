En este 2019 los descuentos estarán disponibles del 1 al 3 de noviembre en todos los locales, que tendrán un horario de 5:00 a.m. a 10 p.m. el primer día, de 8:00 a.m. a 9 p.m. en el segundo día y de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. el último día. Según un comunicado de prensa, quienes realicen sus compras el 1 de noviembre de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. tendrán un 10% adicional a todas las rebajas.