Manufactura avanzada en Costa Rica: Accudyn inaugura planta de precisión en esta zona franca

El sector manufacturero se consolidó como el pilar de la economía costarricense en 2025, representando el 48% de las exportaciones de bienes. Con un valor de $10.927 millones y un crecimiento del 25%, esta industria demuestra una capacidad de expansión superior a otros sectores.

Esta dinámica responde a una estrategia país de largo plazo que busca atraer inversión de alta complejidad técnica. El ecosistema ha madurado para albergar no solo ensamblaje básico, sino procesos de ingeniería avanzada que requieren personal técnico con una alta especialización.

En la región de Occidente, el desarrollo de 124 hectáreas en Tacares de Grecia marca un punto de inflexión. Este parque, liderado por Code Development Group, ya generó 1.000 empleos en su fase de construcción y proyecta crear más de 20.000 puestos de trabajo en sus primeros 15 años.

Dentro de este clúster tecnológico, la empresa Accudyn Products inauguró oficialmente su planta de ingeniería de precisión. La firma se uniría a nombres como Johnson & Johnson e Inari Medical como una de las seis fundadoras de la zona franca, buscando optimizar su logística global.

La planta de Accudyn completó su transición operativa en noviembre de 2025, enviando su primer pedido comercial solo un mes después. Esta agilidad es clave en la estrategia de cercanía, permitiendo a sus socios reducir tiempos de entrega en mercados de alta exigencia.

“Elegimos este país por su ecosistema de innovación y talento humano”, indicó el vicepresidente de la firma, Don Stolarski, en el comunicado. Según el ejecutivo, la sede permite ofrecer una respuesta rápida que pocas empresas del sector de inyección de plásticos pueden igualar hoy en toda la región.

No obstante, los datos permiten contrastar el alcance de la operación. Mientras el comunicado oficial menciona 40 empleos para 2027, el parque Evolution Free Zone garantizó en 2024 6.000 puestos con sus firmas fundadoras. Esto indica que Accudyn está en una fase de contratación inicial.

El paisaje agrícola de Occidente se integra hoy con infraestructuras de clase mundial destinadas a la exportación de tecnología. (Evolution Free Zone/Evolution Free Zone)

La infraestructura técnica incluye maquinaria de moldeo de hasta 500 toneladas y tecnología 4.0 con capacidades de escaneo e impresión 3D. La empresa compite directamente con Jones Plastics, firma con presencia en México, apostando por la sofisticación sobre los costos laborales.

La operación de Accudyn se beneficia de estar en un clúster de dispositivos médicos. Esta integración permite elevar el estándar de la industria plástica nacional, al cumplir con las regulaciones internacionales más estrictas que demandan sectores como el de tecnología sanitaria.

El dinamismo del sector es reforzado por otros actores. El 19 de febrero de 2026, Smiths Interconnect anunció una inversión de £2.000.000 en su planta local. Este monto equivale a unos $2.672.000 o ₡1.274.300.000, destinados a la automatización y pruebas de electrónica avanzada.

La planta de Smiths posee certificaciones importantes como la AS9100D, específica para el sector aeroespacial. También cumple con la ISO 14001 de gestión ambiental, confirmando que Costa Rica es sede de manufactura avanzada que cumple con los protocolos de sostenibilidad más rigurosos.

Es necesario explicar estos estándares: mientras la ISO 9001 gestiona la calidad, la AS9100D permite fabricar componentes para defensa y aviación. Estas certificaciones aseguran que las piezas hechas en Grecia puedan integrarse en satélites y sistemas de comunicación globales.

Accudyn, fundada en 1997 en Pensilvania, utiliza ahora la matriz energética renovable de Costa Rica para sus procesos. Este factor no es solo ambiental, sino una ventaja de competitividad para cumplir con las metas corporativas de descarbonización exigidas por los mercados hoy.

Para la gerente de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), Laura López, la llegada de esta empresa confirma la madurez del sistema productivo nacional. El país ha pasado de ser un fabricante de componentes simples a un centro de soluciones integrales que incluyen diseño, validación y logística de alta gama.

Por su parte, la ministra interina de Comercio Exterior (Comex), Indiana Trejos, destacó la generación de empleo fuera de la capital. La especialización en manufactura de precisión demuestra que el país compite con éxito sobre la base del talento humano y la sofisticación de sus procesos.

A diferencia de modelos industriales antiguos, esta planta posee una arquitectura modular y escalable. Esta flexibilidad permite añadir maquinaria y turnos de producción según las fluctuaciones de la demanda, asegurando que el suministro no se vea limitado por espacio físico.

El crecimiento de Accudyn se inserta en un tejido de más de 140 empresas exportadoras de manufactura en el país. Con una mentalidad orientada a la ingeniería, la firma ayuda a sus clientes a llevar productos complejos al mercado con seguridad técnica y cumplimiento regulatorio.