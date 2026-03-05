Negocios

Manufactura avanzada en Costa Rica: Accudyn inaugura planta de precisión en esta zona franca

Por Mathew Chaves

El sector manufacturero se consolidó como el pilar de la economía costarricense en 2025, representando el 48% de las exportaciones de bienes. Con un valor de $10.927 millones y un crecimiento del 25%, esta industria demuestra una capacidad de expansión superior a otros sectores.








