Manufactura de alta especialización: Solesis inicia producción de textiles biomédicos y polímeros en Alajuela

Empresa estadounidense inaugura planta de biomateriales en Costa Rica y amplía presencia del sector médico

Por Mathew Chaves

El desarrollo de tecnologías médicas avanzadas continúa ampliando su presencia en Costa Rica, en un contexto donde el país se consolida como uno de los principales centros de manufactura del sector en América Latina.








