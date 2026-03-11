Manufactura de alta especialización: Solesis inicia producción de textiles biomédicos y polímeros en Alajuela

El desarrollo de tecnologías médicas avanzadas continúa ampliando su presencia en Costa Rica, en un contexto donde el país se consolida como uno de los principales centros de manufactura del sector en América Latina.

Durante los últimos años, la industria ha evolucionado desde procesos de ensamblaje hacia actividades con mayor especialización tecnológica, incluyendo la producción de componentes críticos para dispositivos médicos utilizados en tratamientos clínicos y procedimientos quirúrgicos.

Este proceso ocurre en paralelo con el crecimiento de las exportaciones del sector, que se convirtieron en el principal motor del comercio exterior costarricense.

En ese panorama, una nueva operación industrial dedicada a biomateriales se incorporó recientemente a la cadena de producción del sector médico instalada en el país.

La multinacional estadounidense Solesis inauguró este martes 10 de marzo una planta de manufactura en Costa Rica especializada en la producción de biomateriales utilizados en dispositivos médicos.

Según el comunicado de la empresa, se trata de la primera instalación en el país dedicada a la fabricación de textiles biomédicos avanzados y polímeros diseñados para estar en contacto con el cuerpo humano.

La planta se ubica en la Zona Franca Greenpark, en El Coyol de Alajuela, una de las principales áreas industriales del sector médico en el país.

De acuerdo con la información divulgada por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), la instalación cuenta con cuartos limpios y espacios de producción controlados, necesarios para cumplir con los estándares exigidos en la fabricación de dispositivos médicos.

“Esta apertura subraya nuestro compromiso de ofrecer productos consistentes y de alta calidad para nuestros clientes”, indicó el presidente y director ejecutivo de Solesis, John Witkowski, en el comunicado.

La compañía explicó que los biomateriales producidos en la planta se utilizan como componentes en dispositivos médicos implantables empleados en la recuperación y tratamiento de pacientes.

La producción de biomateriales utilizados en dispositivos médicos de Solesis requiere ambientes controlados conocidos como cuartos limpios. (Procomer/Cortesía)

La construcción del edificio se completó durante 2025, año en el que también se realizaron procesos de instalación de equipos, contratación de personal y validación de productos.

Durante ese mismo periodo la empresa llevó a cabo el proceso de calificación del sitio para obtener la certificación internacional ISO 13485:2016, una norma utilizada en la industria médica que establece requisitos de sistemas de gestión de calidad para la fabricación de dispositivos médicos.

El comunicado no detalla el monto de la inversión realizada para establecer la planta.

La gerente general de la Procomer, Laura López, señaló en el comunicado que la llegada de la empresa se suma al crecimiento del sector médico en el país.

“La inauguración de esta nueva planta fortalece el ecosistema de dispositivos médicos en Costa Rica, donde ya operan más de 100 empresas”, indicó.

El sector de dispositivos médicos se ha convertido en el principal generador de exportaciones del país. Datos de Comercio Exterior (Comex) muestran que la industria médica representó el 48% de las exportaciones costarricenses en 2025, con ventas al exterior por $10.927 millones.

La industria médica se consolidó como el principal sector exportador de Costa Rica durante 2025. (iStok/Pexels)

Actividad reciente corporativa

A nivel internacional, Solesis participó recientemente en el desarrollo de tecnologías biomédicas y proyectos de investigación vinculados con terapias avanzadas.

En febrero de 2026 la empresa anunció junto con Pluristyx el lanzamiento del PluriForm GFP 3D Transfection Kit, una tecnología utilizada para mejorar la eficiencia de procesos de transfección genética en células madre pluripotentes cultivadas en entornos tridimensionales.

En términos sencillos, este sistema permite ‘reprogramar’ células madre con precisión dentro de entornos tridimensionales que imitan el cuerpo humano, eliminando los cuellos de botella en la producción de tratamientos para enfermedades complejas.

Ese mismo mes también se informó de una colaboración con Defined Bioscience para integrar medios de cultivo celular en plataformas de investigación genética.

Además, en enero de 2026 la empresa participó como patrocinador en el evento Cardiac Innovations Series, un encuentro internacional que reúne desarrolladores de tecnologías cardíacas.

La compañía forma parte de un grupo empresarial especializado en biomateriales y tecnologías médicas.

Según el comunicado, la estructura corporativa incluye varias subsidiarias: Secant Group, dedicada al desarrollo de biomateriales textiles; Polyzen, enfocada en soluciones de polímeros para aplicaciones médicas; y Charter Medical, especializada en tecnologías para la industria biofarmacéutica.

El grupo empresarial tiene su sede en Telford, Pensilvania, y emplea a más de 500 personas en cinco instalaciones ubicadas en Estados Unidos.

En el comunicado, Witkowski afirmó que la nueva planta forma parte de la expansión de las capacidades de manufactura de la empresa.

“Este hito marca un nuevo capítulo para Solesis al fortalecer nuestra capacidad para avanzar en soluciones biomateriales aplicadas que están transformando el futuro de la medicina”, señaló.