Maria Pía Robles dejará la dirección de Relaciones Corporativas de Fifco; vea los detalles

Florida Ice and Farm (Fifco) informó este lunes que María Pía Robles, directora de Relaciones Corporativas, ha comunicado su decisión de dejar la compañía.

La decisión, de carácter personal, había sido tomada meses atrás y se hizo efectiva una vez cumplidas las principales etapas del proceso de transición que vive la organización luego del anuncio de la venta de la mayoría de sus activos a la multinacional Heineken.

Según la comunicación oficial, Robles dejará su cargo a partir de marzo del próximo año para dedicarse de lleno a su familia. La funcionaria se dedicó los últimos cinco años a la dirección de Relaciones Corporativas y cuenta con 15 de experiencia en Fifco.

“Ha sido una decisión difícil, pero profundamente consciente. Fifco ha sido mi segunda casa durante más de 15 años, y el amor que siento por esta compañía, por su gente y por todo lo que representa es inmenso. Pero como todo en la vida, llegan momentos donde debemos dar saltos de fe y honrar nuestras prioridades”, dijo la aún directora.

Desde que se comunicó esta decisión, Fifco inició el proceso de identificación de la persona que asumirá la Dirección de Relaciones Corporativas, el cual se espera comunicar oportunamente.

María Pía Robles tiene 15 años de carrera en la Fifco. (Alonso Tenorio)

