Maria Pía Robles dejará la dirección de Relaciones Corporativas de Fifco; vea los detalles

La compañía indicó que ya se encuentra en la búsqueda de quien sucederá a Robles

Por Brandon Flores

Florida Ice and Farm (Fifco) informó este lunes que María Pía Robles, directora de Relaciones Corporativas, ha comunicado su decisión de dejar la compañía.








FifcoMaría Pía Robles
