Fifco bajo la lupa: su desempeño financiero antes del acuerdo con Heineken

La venta de la mayoría de las marcas de Florida Ice and Farm Company (Fifco) a la cervecera neerlandesa Heineken por $3.250 millones ha marcado un hito en la historia empresarial centroamericana y ha puesto bajo el microscopio el desempeño financiero de la corporación de origen costarricense. La operación, que incluye el negocio de bebidas, alimentos y retail en Centroamérica y México, también tiene un efecto importante para los accionistas de la compañía, pues se vislumbran rendimientos considerables por su participación.

Según Adriana Rodríguez, gerenta general del Puesto de Bolsa del Grupo Financiero Acobo, el monto de la negociación parece reflejar que ambas empresas llegaron a un acuerdo exitoso. De acuerdo con el comportamiento del segmento cervecero esta valoración estaría acorde o por encima del de otras empresas del mismo ramo.

Además, la especialista señala que esa valoración de cerca de ¢1,6 billones se desprende de los buenos resultados históricos operativos que ha tenido Fifco como negocio estable a lo largo de los años. Para Heineken, uno de los factores que le da más valor al movimiento, es que la empresa pasaría a controlar un mercado, es decir, la compra no es por un segmento o una porción secundaria debido al impacto que tiene Fifco y sus marcas en Centroamérica.

Dado que el principal negocio de Fifco en Costa Rica era la producción de cervezas y otras bebidas, vale la pena destacar cuál era el desempeño de la empresa en esta categoría en los en el pasado reciente. Para ello, revisamos los estados financieros de la compañía publicados en su sitio web y lo comparamos con las divisiones de alimentos e inmobiliario.

Entre enero y junio del año en curso, la empresa reportó ¢43.439 millones de utilidad operativa (antes de otros gastos) en el segmento de bebidas, esto representó una disminución de ¢20.582 millones en comparación con el mismo periodo del año pasado. Rolando Carvajal, CEO de Fifco reveló que esta reducción se debe a una caída en el consumo del mercado costarricense.

“Está derivada de una caída de consumo en bares, restaurantes y un poco también por el turismo, se ha afectado el negocio en esta geografía específica. Por otro lado, el invierno del año pasado se extendió inclusive al inicio de este año, retrasando el verano y esa es la época donde nosotros tenemos el mayor volumen de ventas en el año. Entonces, diciembre 2024 terminó con inventarios altos en el comercio, que a su vez afectaron las ventas del inicio del año 2025, porque al estar el comercio cargado, si lo podemos denominar así, pues las ventas son más lentas”, explicó Carvajal.

Por el momento, la producción de Fifco en Costa Rica continuará sin cambios. Foto: Mayela López (Mayela López)

La categoría de bebidas incluye tanto sus marcas exclusivas como, en menor medida, aquellas operadas bajo licencia: Heineken precisamente. Su catálogo de productos abarca cervezas, bebidas alcohólicas saborizadas, bebidas carbonatadas, agua, jugos de frutas, bebidas energéticas y tés.

La empresa se dedica a la elaboración y comercialización de productos alimenticios con marcas propias como Musmanni y Musi (tienda de conveniencia). Además, vende artículos de conveniencia, distribuye bajo licencia marcas de vino y otras bebidas alcohólicas, y administra sus propias tiendas y restaurantes.

Para el primer semestre del año en curso la utilidad de esta unidad del negocio alcanzó los ¢4.089 millones, mientras que en el mismo periodo del año previo fue de ¢3.881 millones, es decir, hubo un leve crecimiento.

Adicionalmente, la compañía mantiene actividades relacionadas con el desarrollo del negocio hotelero, así como propiedades de inversión en el segmento inmobiliario. Su carta de presentación son los hoteles Westin Reserva Conchal y W Costa Rica, ambos ubicados en Guanacaste.

Esta división del negocio también mostró crecimiento en el reglón de las utilidades entre semestres: en la primera mitad de 2025 fueron de ¢7.903 millones contra los ¢7.420 de 2024.

Por otro lado, la calificación de Fifco por parte de Moody’s Costa Rica es otro cimiento en el que se construyó el acuerdo de venta con Heineken. Actualmente ostenta una valuación AAA.cr, la máxima posible, con perspectiva Estable, debido a su liderazgo, portafolio diversificado y sólida posición financiera. Esta calificación fue afirmada en mayo de 2025 y se basa en sus estados financieros de 2024, destacando su bajo endeudamiento y sus esfuerzos en sostenibilidad y responsabilidad social.

El 2023 fue un año excepcionalmente positivo para Fifco, marcando sus utilidades más altas desde 2013, con ganancias que alcanzaron los ¢95.266 millones. Además, la empresa realizó un pago histórico de dividendos a sus accionistas por un monto de ¢47.332 millones ($91,1 millones) en el mismo año.

Según el Reporte Integrado 2024 de Fifco, los dividendos por acción alcanzaron los ¢55, lo que representa una rentabilidad del 7,1%, el porcentaje más alto registrado en la última década. No obstante, las utilidades tuvieron una disminución de casi ¢10.000 millones en comparación con 2023.

De acuerdo con Gustavo Vargas, profesor del programa de maestría de Administración de Empresas del TEC, el acuerdo de Fifco con Heineken abre una oportunidad gigantesca para la empresa ya que las marcas van a tener una mayor exposición internacional. “Creo que el desarrollo de mejores prácticas, expansión del desarrollo del talento a través de su plataforma de desarrollo será muy bueno”, comentó.

En palabras del especialista, puede haber líneas de productos que a Heineken no le resulte tan atractiva dentro de su core de negocio.

Rolando Carvajal, CEO de Fifco, dijo que el clima de finales del año pasado afectó el desempeño de la categoría de bebidas. (Jose Cordero/José Cordero)

Las acciones de Fifco y su futuro

Una de las grandes interrogantes que se plantea es qué sucederá con el futuro de la compañía. El próximo 7 de octubre tendrá lugar la asamblea de accionistas de Fifco, donde los participantes deberían aprobar el convenio con Heineken, incluso la misma Junta Directiva pidió que se hiciera.

Un folleto informativo enviado a los accionistas de Fifco detalló que el negocio a transferir a Heineken comprende el 78% de los activos de Fifco, el 93% de sus ventas netas y el 88% de la utilidad neta atribuible a los accionistas, tomando como base los resultados de 2024. El documento informativo especifica que, en caso de que la asamblea extraordinaria no apruebe la operación, Fifco tendrá la obligación de pagar una tarifa de penalización anticipada del contrato de $100 millones.

En cuanto la operación quede en firme, los inversionistas actuales recibirán dividendos como producto de la operación en un rango aproximado de $3,25 y $3,55 por acción. Según Carvajal, actualmente la compañía tiene más de 2.100 accionistas.

“No tenemos idea de cómo va a reaccionar el precio, eso lo definirá la oferta y la demanda en el mercado, pero lo que sí queremos garantizar es que el accionista y todos por igual, tendrán acceso a la misma información y a un buen documento que les permita tomar unas decisiones basadas en la misma data”, explicó el líder de la compañía.

Después de esta operación, Fifco mantendrá solo su negocio inmobiliario y en el vidrio, con las empresas Comegua S.A., por lo tanto esto redefine el perfil de la empresa. Para Mauricio Moya, Líder de Inversiones de Grupo Financiero Mercado de Valores, la valorización de la parte remanente depende del potencial percibido futuro de la parte inmobiliaria y de vidrio, es decir, de su capacidad de generar flujos de efectivo dado el riesgo de ambas actividades.

“Esto, sumado a la parte de la venta, constituirán el valor de la acción de Fifco en los días antes de la transacción”, añadió.

Actualmente una acción de Fifco se cotiza en ¢936,25, en la página oficial de la firma, aproximadamente ¢12 más de lo valía a inicios de mes.

De cara a lo que viene será clave cuál será el rumbo que tome Fifco en el país, según su CEO, se hará un análisis para determinar la estrategia a mediano y largo plazo. Por lo pronto Carvajal confirmó que la construcción de un tercer hotel en Reserva Conchal va viento en popa y ya de hecho tiene avanzado el plan de desarrollo.

“El riesgo de ambas actividades (negocio de hoteles y vidrio) es muy distinto a cuando tenía la parte de alimentos y bebidas, y puede ser que algunos inversionistas no tengan el apetito para entrar a estos sectores solamente. Lógicamente, si no hay apetito, afectaría a la baja el valor del remanente”, agregó Moya.

Por su parte, la especialista de Acobo también explicó que aunque la división inmobiliaria es importante, no genera tanta utilidad como la sección de bebidas.

Mientras la multinacional neerlandesa se beneficiará de un portafolio regional consolidado, Fifco debe redefinir su identidad corporativa. Se espera que el acuerdo entre en vigencia a mediados del próximo año.