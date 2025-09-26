Negocios

Fifco bajo la lupa: su desempeño financiero antes del acuerdo con Heineken

Analizamos cómo se comportaron las utilidades de la empresa en los últimos años, así como las acciones de la compañía a la espera de que se ratifique la compraventa con Heineken

Por Brandon Flores

La venta de la mayoría de las marcas de Florida Ice and Farm Company (Fifco) a la cervecera neerlandesa Heineken por $3.250 millones ha marcado un hito en la historia empresarial centroamericana y ha puesto bajo el microscopio el desempeño financiero de la corporación de origen costarricense. La operación, que incluye el negocio de bebidas, alimentos y retail en Centroamérica y México, también tiene un efecto importante para los accionistas de la compañía, pues se vislumbran rendimientos considerables por su participación.








