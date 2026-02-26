Negocios

Fifco nombra a una ejecutiva con 21 años de trayectoria en la empresa para asumir la Dirección General

Con una trayectoria de 21 años en la compañía, la nueva directora general ocupó durante la última década la dirección legal

Por Brandon Flores

La Junta Directiva de Florida Ice and Farm Company, S.A. (Fifco) nombró a Mariel Picado Quevedo como su nueva directora general con efectos inmediatos. El movimiento responde a una reorganización estructural tras la reciente transacción de sus negocios de bebidas, alimentos y ventas al detalle con Heineken. Picado sustituye en el cargo a Rolando Carvajal Bravo, quien pasó a liderar la nueva operación de la firma europea en Costa Rica.








FifcoMariel Picado Quevedo
Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

