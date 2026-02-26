Fifco nombra a una ejecutiva con 21 años de trayectoria en la empresa para asumir la Dirección General

La Junta Directiva de Florida Ice and Farm Company, S.A. (Fifco) nombró a Mariel Picado Quevedo como su nueva directora general con efectos inmediatos. El movimiento responde a una reorganización estructural tras la reciente transacción de sus negocios de bebidas, alimentos y ventas al detalle con Heineken. Picado sustituye en el cargo a Rolando Carvajal Bravo, quien pasó a liderar la nueva operación de la firma europea en Costa Rica.

Con una trayectoria de 21 años en la compañía, la nueva directora general ocupó durante la última década la dirección legal, desde donde coordinó la expansión regional, la diversificación de negocios y la reciente negociación estratégica con Heineken. Previo a su ingreso a Fifco, Picado desempeñó cargos de alto nivel en el sector público como jefa negociadora de Costa Rica para el DR-CAFTA y asesora ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra.

La nueva etapa de la empresa se enfocará en la maximización de activos estratégicos, con énfasis en los sectores de hospitalidad y vidrio. Para ejecutar esta agenda, Picado encabezará un equipo directivo integrado por Sergio Chavarría en la Dirección de Finanzas y Servicios Corporativos; Fabián Fernández en la Dirección de Hospitalidad, e Isaac Salazar como director de Legal y Cumplimiento.

Wilhelm Steinvorth, presidente de la Junta Directiva de FIFCO, señaló que el conocimiento profundo del negocio y la capacidad de gestión de procesos complejos de la ejecutiva serán fundamentales para la fase de transición y consolidación que atraviesa la corporación.

Mariel Picado Quevedo fue designada como su nueva directora general de Fifco. (Cortesía Fifco/Cortesía Fifco)

