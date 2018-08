R-recursos - Nuestra situación económica está cambiando el acceso a los recursos y en muchos casos no nos estamos dando cuenta de cómo los recursos son escasos, no tenemos suficiente y hay muchos factores no logran medir los recursos que necesitamos para una producción. El ejemplo es el agua, que poco se calcula cuánta agua necesitamos para obtener productos de uso diario y esto se va a convertir en un problema.