Más de 10 años después, la marca Kenneth Cole regresa a Costa Rica. Vea los detalles

En enero de 2015 la marca de moda Kenneth Cole anunció el cierre de sus tiendas en Costa Rica: en Escazú y en Terramall. En ese momento, la compañía anunció que la medida se debió a diferencias de criterio con la marca a nivel internacional y en el manejo de la misma.

Ahora, más de una década después, Kenneth Cole confirma su regreso al mercado nacional. Nuevamente estará ubicada en el centro comercial Multiplaza Escazú.

“Abrimos las puertas de la tienda al público el pasado 5 de junio; sin embargo, esta semana estamos llevando a cabo la celebración de nuestra inauguración oficial para el mercado costarricense”, confirmaron los representantes de la marca ante una consulta de este medio. Por políticas comerciales, la compañía no reveló montos de inversión para este proyecto.

En cuanto a su posible expansión en el mercado nacional, Kenneth Cole confirmó que tiene planes de abrir entre tres y cuatro tiendas más en los próximos dos años, “trabajando de la mano con los principales operadores comerciales del país”.

Con presencia internacional, Kenneth Cole ofrece colecciones para hombre y mujer que incluyen calzado, bolsos y accesorios, desarrolladas para acompañar un estilo de vida moderno y dinámico.

La llegada de Kenneth Cole New York a Costa Rica forma parte de la estrategia de crecimiento de la marca en Latinoamérica, fortaleciendo su presencia en Centroamérica y acercando su propuesta a nuevos consumidores de la región.