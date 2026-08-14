Negocios

Más de 10 años después, la marca Kenneth Cole regresa a Costa Rica. Vea los detalles

La firma de moda confirma además planes de expansión en suelo nacional

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Por Brandon Flores

En enero de 2015 la marca de moda Kenneth Cole anunció el cierre de sus tiendas en Costa Rica: en Escazú y en Terramall. En ese momento, la compañía anunció que la medida se debió a diferencias de criterio con la marca a nivel internacional y en el manejo de la misma.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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