Más malas noticias para el sector turismo: comienza la cancelación de vuelos de Air Canada a Costa Rica

La huelga de funcionarios de Air Canada ya está teniendo impacto en Costa Rica.

Distintos reportes ya anuncian la cancelación de vuelos previstos para llegar en las próximas horas.

El vuelo AC 957 que iba a llegar al aeropuerto internacional Juan Santamaría a las 22.50 de este sábado ya aparece como cancelado.

El vuelo AC 1873 que iba a llegar al mediodía al aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia, también aparece cancelado. El vuelo salía de Toronto.

En cuando a salidas, aparece cancelado el vuelo AC 1872, previsto para salir a las 13.00 desde Guanacaste.

Los auxiliares de vuelo de Air Canada se declararon en huelga el sábado, por lo que la aerolínea paralizó por completo sus operaciones, creando caos en los viajes de verano para sus 130.000 pasajeros diarios.

“Estamos oficialmente en huelga”, anunció en un comunicado el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por su sigla en inglés), que representa a 10.000 tripulantes.

Air Canada, que vuela directamente a 180 ciudades de todo el mundo, en cuenta al aeropuerto Juan Santamaría y al Daniel Oduber, dijo que ha “suspendido todas sus operaciones” en respuesta al paro laboral.

“Air Canada recomienda encarecidamente a los clientes afectados que no acudan al aeropuerto”, dijo, y añadió que “lamenta profundamente los efectos que la huelga está teniendo en los clientes”.

La industria del turismo en Costa Rica enfrenta un momento desafiante marcado por la disminución de turistas extranjeros. Cerca de una cuarta parte de los empleos está relacionada con esta industria de manera indirecta o directa.

