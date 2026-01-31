Negocios

Más que entradas y palomitas: cómo marcha actualmente el negocio del cine en Costa Rica

Repasamos los antecedentes de la industria en el país, las empresas que operan actualmente y cómo se ha ajustado el modelo después de la crisis sanitaria y el fortalecimiento del streaming

Por Brandon Flores

El cine en Costa Rica no es solo una actividad cultural, es un termómetro del consumo masivo y un negocio inmobiliario de alto calibre. Lo que comenzó a principios del siglo XX como un evento social que transformó la arquitectura de San José, hoy es una industria dominada por gigantes regionales y tecnologías de inmersión, que ha logrado sobrevivir a una pandemia y a la amenaza del streaming.








