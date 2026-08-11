McDonaldʼs abrirá una segunda sede en la provincia de Puntarenas; vea los detalles

Arcos Dorados, encargado de operar la franquicia de McDonald’s, alista su segunda apertura en la provincia de Puntarenas, luego de que se confirmara la llegada del local en El Roble.
Arcos Dorados, encargado de operar la franquicia de McDonald’s, alista su segunda apertura en la provincia de Puntarenas, luego de que se confirmara la llegada del local en El Roble.
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