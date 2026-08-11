McDonaldʼs abrirá una segunda sede en la provincia de Puntarenas; vea los detalles

Arcos Dorados, encargado de operar la franquicia de McDonald’s, alista su segunda apertura en la provincia de Puntarenas, luego de que se confirmara la llegada del local en El Roble.

Ahora, la marca prepara la inauguración de la sede en la zona de Jacó, en las cercanías de la plaza comercial Costanera Jacó, donde ya se encuentran marcas como KFC y Little Caesars.

La semana anterior, Arcos Dorados realizó una feria de empleo con la municipalidad de Garabito para reclutar personal con miras a esta apertura.

Específicamente, el nuevo McDonald’s se ubicará en la llamada Avenida Amapola, sobre la ruta 34.

McDonald’s acaba de llegar a los 80 restaurantes en Costa Rica, con la inauguración de su restaurante en Ciudad Colón.