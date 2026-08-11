Negocios

McDonaldʼs abrirá una segunda sede en la provincia de Puntarenas; vea los detalles

Arcos Dorados prepara la apertura de un nuevo restaurante McDonald’ en Puntarenas. Le contamos los detalles.

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Por Brandon Flores

Arcos Dorados, encargado de operar la franquicia de McDonald’s, alista su segunda apertura en la provincia de Puntarenas, luego de que se confirmara la llegada del local en El Roble.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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