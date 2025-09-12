Megasuper prepara dos aperturas: una de ellas en Cartago. Le contamos las ubicaciones

La cadena de supermercados Megasuper continúa su plan de crecimiento en suelo nacional y ya ha confirmado sus próximas dos aperturas, para llegar a 84 puntos en Costa Rica. Una de las zonas elegidas está en Cartago.

Específicamente se trata de la localidad de San Rafael de Oreamuno, al norte de la provincia. Puntualmente el supermercado se ubicará en la casa donde nació el arzobispo Victor Manuel Sanabria.

La otra apertura prevista se realizará en la zona de Nosara, en Guanacaste. Ambos anuncios fueron comunicados por la corporación Megasuper en la red social LinkedIN, donde se ofertaron varios puestos desde gerencia hasta auxiliares de servicio.

El pasado mes de agosto, la cadena inauguró su supermercado número 82 en el país, específicamente en Quebradilla de Cartago, una zona que ha presentado un destacado crecimiento comercial en los últimos años.

Con estos anuncios, Megasuper llegaría a 84 ubicaciones para el cierre del 2025.