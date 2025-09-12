Megasuper prepara dos aperturas: una de ellas en Cartago. Le contamos las ubicaciones

La cadena de supermercados Megasuper continúa su plan de crecimiento en suelo nacional y ya ha confirmado sus próximas dos aperturas, para llegar a 84 puntos en Costa Rica. Una de las zonas elegidas está en Cartago.
