Negocios

Megasuper prepara dos aperturas: una de ellas en Cartago. Le contamos las ubicaciones

Recientemente inauguró uno en Quebradilla de Cartago

Por Brandon Flores

La cadena de supermercados Megasuper continúa su plan de crecimiento en suelo nacional y ya ha confirmado sus próximas dos aperturas, para llegar a 84 puntos en Costa Rica. Una de las zonas elegidas está en Cartago.








Cadena MegasuperNuevas aperturasSupermercados en Costa Rica
