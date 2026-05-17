Megasuper suma 85 tiendas en Costa Rica con esta nueva apertura

Megasuper abrió una nueva sucursal en Costa Rica y alcanzó un total de 85 tiendas en operación dentro del país.

La empresa confirmó la inauguración mediante una publicación en redes sociales, donde informó sobre la apertura de un nuevo punto de venta como parte de su crecimiento comercial.

La cadena indicó que el avance de sus operaciones responde al trabajo de su equipo y a la expansión que mantiene en distintas comunidades del territorio nacional.

El anuncio se realizó pocos días después de que la compañía divulgara procesos de contratación relacionados con una nueva apertura comercial en la provincia de Heredia.

Megasuper forma parte del sector minorista de supermercados en Costa Rica y mantiene presencia en distintas provincias mediante tiendas de formato mediano enfocadas en productos de consumo diario.

La publicación sobre la nueva tienda no detalló inversión, cantidad de empleos generados ni dimensiones de la sucursal inaugurada. Únicamente señaló que la empresa alcanzó la tienda número 85 y agradeció el trabajo realizado por su equipo durante el proceso de crecimiento.

La expansión ocurre en un contexto donde varias cadenas de supermercados mantienen procesos de crecimiento y fortalecimiento de cobertura en zonas urbanas y residenciales del país.

Datos públicos muestran que Megasuper mantiene operaciones en diferentes cantones de Heredia, Cartago y otras provincias mediante supermercados de proximidad.

La nueva sucursal inaugurada por la cadena se ubica en Mercedes Norte de Heredia.

Nuevo Megasuper (Mauricio Vega/LinkedIn)

Nuevo Megasuper. (Mauricio Vargas/LinkedIn)

Nuevo Megasuper. (Mauricio Vargas/LinkedIn)