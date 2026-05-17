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Megasuper suma 85 tiendas en Costa Rica con esta nueva apertura

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Por Mathew Chaves
Nuevo Megasuper en Mercedes Norte
Nuevo Megasuper. (Mauricio Vargas/LinkedIn)







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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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