Negocios

Multinacionales en Costa Rica 2026: carreras, técnicos y certificaciones que más demanda el sector ciencias de la vida

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Por Mathew Chaves

Las empresas multinacionales vinculadas con dispositivos médicos, manufactura avanzada y procesos regulados refuerzan la búsqueda de perfiles especializados dentro del sector ciencias de la vida en Costa Rica.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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