Multinacionales en Costa Rica 2026: carreras, técnicos y certificaciones que más demanda el sector ciencias de la vida

Las empresas multinacionales vinculadas con dispositivos médicos, manufactura avanzada y procesos regulados refuerzan la búsqueda de perfiles especializados dentro del sector ciencias de la vida en Costa Rica.

El nuevo estudio de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) confirma que las empresas del sector continúan priorizando carreras universitarias, formación técnica y certificaciones utilizadas dentro de la industria de ciencias de la vida en Costa Rica.

La investigación también refleja cambios frente a mediciones anteriores. Varias ingenierías especializadas ganaron posiciones dentro de los rankings elaborados por Cinde, mientras nuevas áreas relacionadas con calidad y automatización comenzaron a ingresar en los primeros lugares.

Entre las empresas multinacionales también aumentó el interés por perfiles técnicos utilizados dentro de manufactura avanzada, mantenimiento industrial y operación de equipos especializados en procesos médicos y regulatorios.

El sector ciencias de la vida continúa entre los principales generadores de empleo especializado en Costa Rica. (Cortesía Procomer)

La carrera de Ingeniería Industrial ocupa la primera posición dentro del ranking universitario elaborado para ciencias de la vida. Después aparecen Administración de Empresas e Ingeniería de Calidad, esta última como uno de los nuevos ingresos destacados del listado.

El informe también incorporó nuevas especialidades relacionadas con seguridad industrial, automatización y tecnologías aplicadas a manufactura avanzada. Entre ellas aparecen carreras como Ingeniería Biomédica e Ingeniería Mecatrónica.

Carreras más demandadas

Ingeniería Industrial Administración de Empresas Ingeniería de Calidad Ingeniería Eléctrica Ingeniería Electromecánica Ingeniería Mecánica y Mantenimiento Industrial Ingeniería Mecánica Ingeniería Biomédica Ingeniería Mecatrónica Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental

Los perfiles técnicos muestran una fuerte concentración en áreas ligadas con precisión industrial, mantenimiento y funcionamiento de equipos especializados utilizados dentro de plantas manufactureras y procesos regulados.

La especialidad de Gestión de la Producción encabezó nuevamente el ranking para ciencias de la vida. Después aparecen técnicos relacionados con mantenimiento industrial, electromecánica y electrónica aplicada a procesos manufactureros.

Técnicos industriales aparecen entre los perfiles más solicitados por multinacionales. (Cortesía Cinde)

Técnicos más demandados

Gestión de la Producción Mecánica de Precisión Mantenimiento Industrial Electrónica Industrial Electromecánica Metrología Contabilidad y Finanzas Mecánica General Electricidad Tecnologías de la Información

Las certificaciones relacionadas con regulación y mejora continua concentran la mayor parte de la demanda dentro del sector ciencias de la vida. Según el informe, el área de Calidad Lean y Regulación representa un 60% del total reportado por las compañías participantes.

El segundo bloque corresponde a certificaciones asociadas con Ingeniería y Manufactura, que alcanzan un 30%, mientras las acreditaciones vinculadas con Tecnología Industrial representan el 10% restante.

Entre las certificaciones específicas más solicitadas aparecen Six Sigma, ISO 13485, GMP (Buenas Prácticas de Manufactura), regulación FDA y especializaciones relacionadas con electromecánica industrial.

Áreas de certificación más demandadas

Calidad Lean y Regulación: 60%

60% Ingeniería y Manufactura: 30%

30% Tecnología Industrial: 10%

Certificaciones más solicitadas