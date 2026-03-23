¿Cuáles son los planes de la “nueva Fifco”? Recién nombrada directora general da luces al respecto

La Junta Directiva de Florida Ice and Farm Company (Fifco) designó a Mariel Picado Quevedo como su nueva directora general a finales de febrero, como sustituta de Rolando Carvajal. El nombramiento coincide con la transición estratégica de la compañía tras la venta de su división de bebidas, centrando ahora sus operaciones en la optimización de los negocios de hospitalidad y la industria del vidrio a través de Comegua.

Picado Quevedo suma 21 años de trayectoria en la organización, donde se desempeñó durante más de una década como directora legal. Por medio de correo, Picado dio una pincelada de su visión como dirigente y de los objetivos de la “nueva Fifco”.

Con el cambio de enfoque hacia el sector industrial y de real estate, ¿cuál será el motor de crecimiento real de la compañía: la expansión geográfica de la división de vidrio o el desarrollo de inventario inmobiliario propio?

En esta nueva etapa, Fifco está enfocada en tres prioridades estratégicas, que fueron señaladas por el presidente de la Junta Directiva, Wilhelm Steinvorth Herrera, en el Informe del Presidente que presentó a la Asamblea de Accionistas del 10 de marzo 2026:

1. Resguardar y administrar los fondos de la transacción con Heineken con rigor financiero, transparencia y responsabilidad fiduciaria.

2. Gestionar el Fideicomiso de Garantía (escrow) de manera disciplinada y conforme a los lineamientos contractuales.

3. Optimizar el valor de los dos negocios estratégicos: bienes raíces y hospitalidad, y el negocio de vidrio.

Como parte de esta agenda, la compañía está ejecutando valoraciones especializadas e independientes para identificar las rutas estratégicas para optimizar el valor de estos negocios, en beneficio de los accionistas.

Una vez distribuido el dividendo extraordinario, ¿cuál será el nivel de apalancamiento y liquidez que consideran ‘saludable’ para operar una empresa con una base de activos mucho más reducida? En términos de capitalización de mercado, ¿qué tamaño de empresa proyectan consolidar en la nueva etapa?

Posterior al dividendo propuesto para 2026, Fifco mantendría una posición de liquidez robusta, con los fondos administrados bajo una estrategia de inversión conservadora, invertidos en instrumentos de muy alta calidad crediticia (fondos AAA) y alta liquidez, administrados por gestores globales y bajo custodia institucional de Citibank.

Este esquema permite operar con bajo apalancamiento durante la transición hacia una estructura de activos más concentrada. La capitalización de mercado futura dependerá de la ejecución estratégica y de la valoración que el mercado otorgue a los negocios de bienes raíces, hospitalidad y vidrio.

En el negocio de hospitalidad y bienes raíces, ¿cuáles son los proyectos o activos que hoy considera estratégicos (hoteles, desarrollos inmobiliarios, etc) y qué criterios usará para decidir dónde crecer y consolidarlos?

Los activos estratégicos incluyen: los hoteles Westin Reserva Conchal y W Costa Rica; el desarrollo inmobiliario residencial dentro del proyecto y las amenidades principales: campo de golf, Club de Playa y servicios asociados.

La compañía está ejecutando valoración especializada e independiente para identificar las rutas estratégicas para optimizar el valor de este negocio, en beneficio de los accionistas. En conjunto con los consultores, se realizará la revisión integral del Master Plan de Reserva Conchal. Su trabajo incluye la actualización del diseño maestro, la valoración del negocio y el análisis de escenarios financieros que permitan optimizar el valor del proyecto.

En el negocio de vidrio, ¿cuál es la tesis de creación de valor a largo plazo?

Se está contratando un banco de inversión para llevar a cabo la valoración del negocio de vidrio, con el fin de definir sus avenidas estratégicas de creación de valor.

¿Existen cláusulas de ‘no competición’ derivadas del acuerdo con Heineken que impidan a FIFCO reingresar al segmento de alimentos y bebidas o comercio (Mussi) en Costa Rica o la región? De ser así, ¿por cuánto tiempo están vigentes?

Dado su carácter confidencial, la compañía no detalla públicamente sus alcances específicos.

En cuanto al mercado de capitales, ¿han identificado señales de accionistas relevantes que estén considerando vender o reducir su posición tras el cambio estratégico y la salida del negocio tradicional de bebidas y alimentos?

Fifco continúa siendo una empresa pública, y sus acciones se negocian libremente en la Bolsa Nacional de Valores. La compañía no comenta sobre decisiones individuales de accionistas; cualquier movimiento se refleja de manera natural en el comportamiento del mercado.

¿Quiere Fifco seguir siendo una empresa pública en el mercado de valores o hay algún interés por parte de algunos accionistas en tener el control de manera más privada?

Fifco continuará operando como empresa pública, con su estructura de gobernanza vigente y un compromiso firme con la transparencia, la disciplina financiera y el mercado de capitales.

¿Qué mensaje le dan al inversionista que está considerando vender hoy frente a aquel que opta por quedarse?

Los inversionistas son libres de tomar sus propias decisiones de inversión.

Los fondos producto de la venta de alimentos, bebidas y comercio se manejan por medio de un banco internacional. ¿Se mantienen esos recursos al 100% fuera de Costa Rica?

Los fondos se administran temporalmente a través de una estructura bancaria internacional, específicamente en Citibank NA (Agency & Trust), bajo una estrategia conservadora, enfocados en la preservación del capital, e invertidos de forma diversificada en cuatro fondos AAA de alta liquidez y máxima calificación crediticia o de bajo riesgo y controles robustos.

Los fondos están invertidos exclusivamente en instrumentos de mercado de dinero con calificación AAA, administrados por BlackRock, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley, bajo custodia institucional de Citibank.

Mariel Picado Quevedo fue designada como su nueva directora general de Fifco. (Cortesía Fifco/Cortesía Fifco)

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