Negocios

¿Cuáles son los planes de la “nueva Fifco”? Recién nombrada directora general da luces al respecto

Mariel Picado comentó a ‘El Financiero’ algunas luces sobre los objetivos de la empresa de origen costarricense de cara al futuro

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Por Brandon Flores

La Junta Directiva de Florida Ice and Farm Company (Fifco) designó a Mariel Picado Quevedo como su nueva directora general a finales de febrero, como sustituta de Rolando Carvajal. El nombramiento coincide con la transición estratégica de la compañía tras la venta de su división de bebidas, centrando ahora sus operaciones en la optimización de los negocios de hospitalidad y la industria del vidrio a través de Comegua.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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