-Alerta permanente: el marco de referencia es preventivo, pero pueden pasar cosas. Hay que saber cómo identificarlas y detenerlas, y contar con mecanismos para prever cuándo las cosas van a salir mal, a fin de que no haya sorpresas. No es posible que yo diga “no se permite la corrupción” si no digo qué voy a hacer cuando pase algo.