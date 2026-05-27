Negocios

Nueva ley de lactancia materna en Costa Rica: estos son los ajustes obligatorios que las empresas deben aplicar

Patronos enfrentan multas millonarias si incumplen nuevas reglas de lactancia

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El cambio en las reglas sobre lactancia materna ya empezó a generar ajustes internos en empresas costarricenses tras la entrada en vigencia de una reforma que modificó varios artículos del Código de Trabajo (Ley N.º 2) relacionados con este derecho laboral.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
derechos laboralesCódigo de Trabajolactancia maternaMinisterio de Trabajo y Seguridad Social
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.