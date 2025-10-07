Nueva suspensión de ruta: Aerolínea cancela conexión directa de Costa Rica a capital sudamericana

Siguen las malas noticias para la conexión aérea de Costa Rica, ya que este martes se dio a conocer que una nueva aerolínea cancelará una de sus rutas entre el Juan Santamaría y, en este caso, una capital sudamericana.
