Nueva suspensión de ruta: Aerolínea cancela conexión directa de Costa Rica a capital sudamericana

Siguen las malas noticias para la conexión aérea de Costa Rica, ya que este martes se dio a conocer que una nueva aerolínea cancelará una de sus rutas entre el Juan Santamaría y, en este caso, una capital sudamericana.

El anuncio se une a las comunicaciones recientes de Volaris (suspendió la ruta San José - Tulum), Avianca (retiró la ruta San José - San Juan) y GOL Linhas Aéreas (no volará más la conexión San José - Sao Paulo).

Por medio de su sitio web, la compañía aérea Wingo anunció a sus clientes que a partir del 25 de octubre no volará más la conexión entre San José y Bogotá, la cual operaba tres veces por semana: martes, jueves y sábado, desde 2019.

Incluso, al hacer el ejercicio de cotizar un vuelo en esta ruta, la plataforma de Wingo ya no permite comprar boletos a ese destino.

La noticia fue confirmada por el equipo de comunicaciones de la aerolínea en suelo colombiano.

En los últimos meses se han multiplicado los anuncios de aerolíneas que cancelan rutas desde y hacia Costa Rica. (Jose Cordero/José Cordero)

De momento no se tienen más detalles de si será una suspensión temporal o definitiva. Lo que es cierto es que al menos temporalmente, Wingo se quedará con la conexión entre la capital costarricense y Medellín en Colombia, que lanzó en diciembre del año pasado debido al interés del público tico en este destino; esta ruta tiene tres frecuencias semanales: lunes, jueves y sábados.

Con este anuncio de Wingo, únicamente Avianca tendrá la conexión directa entre San José y Bogotá.

