Otra más: Avianca cancela ruta a Costa Rica tras seis meses de operación

Anuncio se une a los recientes de GOL y Volaris que también cancelaron viajes desde y hacia el Juan Santamaría

Por Brandon Flores

En las últimas semanas se han dado varios anuncios de aerolíneas que cancelan rutas que operaban desde y hacia el aeropuerto Juan Santamaría. La más reciente en comunicar una decisión de este tipo fue Avianca, pues anunció que suspenderá un servicio aéreo tras seis meses funcionando.








