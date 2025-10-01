Otra más: Avianca cancela ruta a Costa Rica tras seis meses de operación

En las últimas semanas se han dado varios anuncios de aerolíneas que cancelan rutas que operaban desde y hacia el aeropuerto Juan Santamaría. La más reciente en comunicar una decisión de este tipo fue Avianca, pues anunció que suspenderá un servicio aéreo tras seis meses funcionando.

Se trata de la conexión entre San José y San Juan, Puerto Rico, la cual empezó operaciones el pasado 31 de marzo. De acuerdo con información recopilada por medios puertorriqueños como El Vocero, el 24 de octubre será el último vuelo directo entre ambas ciudades.

LEA MÁS: Aerolínea cancela sus vuelos directos a Costa Rica: su último viaje será en noviembre

“En Avianca revisamos permanentemente el comportamiento de nuestra red, con el propósito de distribuir nuestra capacidad en aquellas rutas que más la necesitan. Por esta razón, y luego de evaluar el desempeño de la ruta San José (SJO) - San Juan (SJU), operada por Avianca Costa Rica S.A., hemos decidido suspenderla a partir del próximo 24 de octubre de 2025, fecha en la cual operará el último vuelo”, informó la aerolínea en declaraciones enviadas a El Vocero.

El vuelo está disponible tres días a la semana: lunes, jueves y viernes hasta que cese operaciones. El vuelo despega del Juan Santamaría a las 7.30 para llegar a Puerto Rico a las 12.40, mientras que el regreso saldría de territorio puertorriqueño a las 14.10 para llegar a Costa Rica a las 15.25.

A finales de la semana pasada, GOL Linhas Aéreas anunció que el 29 de noviembre volará por última vez la ruta entre San José y Sao Paulo, que empezó a volar justamente en ese mismo mes del año pasado. La versión oficial de la aerolínea brasileña es que tomó esta decisión por ajustes en su red de rutas.

La compañía indicó que el cese de esta ruta no afectará a sus planes de expansión internacional, las cuales están en un aumento del 41% en comparación al 2024 y seguirá apostando por destinos en Brasil y en el Caribe.

LEA MÁS: Volaris suspende indefinidamente una de sus rutas entre Costa Rica y México. Vea los detalles

Finalmente, en agosto, la compañía Volaris suspendió indefinidamente la operación entre San José y Tulum en Quintana Roo, la cual empezó operaciones a inicios de julio y que tenía una frecuencia de cuatro vuelos semanales. Volaris Costa Rica era la única aerolínea que tenía una conexión directa con ese destino mexicano desde Centroamérica.